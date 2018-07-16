Больше 400 пар из Приангарья поженятся в красивые даты августа

Восьмого августа (08. 08. 2018) зарегистрирует брак 181 пара, сообщает ИА IrkutskMedia . 88 из них поженятся в Иркутске. Еще одна красивая дата — 18 августа (18.08.2018). В этот день узами брака свяжут себя 246 пар. Около ста из них распишется в Иркутске.

За первые шесть месяцев этого года в Иркутской области поженились 7318 пар.

В областном ЗАГСе отметили, что больше всего браков заключается в летние месяцы. Июль привлекателен в связи с празднованием Всероссийского дня семьи, любви и верности. В этом году 8 июля сочетались браком 175 пар молодоженов. Август пользуется популярностью благодаря красивым датам.

Рекордное количество свадеб в Приангарье за последние десять лет составило около 650. Это произошло 8 августа 2008 года.