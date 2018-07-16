Стоит только шагнуть за порог. 6 книг об экологии

«Аист на крыше» всегда выступал за читающих детей и даже родителей. Чем больше ребенок увлечен литературой, тем лучше он познает мир, тем больше знаний получает и тем меньше надоедает своим папам и мамам дурацкими вопросами! Шутка, конечно)) Но все мы и без того понимаем, что без книг невозможно получить полноценного развития и образования. Однако важно сделать так, чтобы книги действительно стали друзьями наших малышей, а не какой-то повинностью, которую необходимо им отрабатывать по воле школы и родителей. Признаемся, сегодня трудно разобраться в потоке книг, которые печатаются тысячными тиражами: какие из них действительно полезные и увлекательные, а какие — скучные и даже вредные, непонятно. А ведь ребенка очень важно заинтересовать этим прекрасным процессом — чтением. Значит, надо ему предложить самое лучшее.

Мы уже брали на себя труд составлять отдельные списки произведений для детей на разные темы, но хотим продолжать эту работу. И на этот раз взяли в помощники профессионалов. С этого дня мы планируем регулярно публиковать тематические подборки и обзоры книжек для детей непосредственно от издателя. В данном случае — от издательского дома «Самокат».

От того, как мы сумеем сберечь природные ресурсы, зависит наше общее будущее. Странно было бы думать: «Мне неинтересно про секвойю, ведь это дерево не растёт в моей стране и ко мне отношения не имеет». Все страны имеют отношение друг к другу, это и называется миром. Ну а для того чтобы относиться к природе бережно, ценить её красоту и получать от неё максимум пользы, нужно её хорошо знать. В этой подборке 6 книг со всего мира, которые расскажут об экологии, о том, сколько всего важного и интересного нас окружает, и научат разбираться в окружающей природе, едва шагнув за порог своего дома.

Петр Соха. «Пчёлы» и «Деревья»

Нашумевший, точнее, нажужжавший в прошлом году масштабной, великолепно иллюстрированной книгой про пчёл, польский дуэт Петр Соха и Войцех Грайховский представил в этом году новую свою работу. На сей раз речь пойдёт о деревьях. Эта удивительная часть живой природы не просто бесконечное и прекрасное разнообразие видов. Как и в книге «Пчёлы», самое важное здесь — то, как сложно и интересно взаимосвязаны на нашей планете все существующие миры живой природы. И если с пчёлами связаны почти все существующие науки, химия, физика, медицина, математика, архитектура, не говоря уже про историю, археологию, короче — мир пчёл неразрывно связан с миром людей, то с деревьями всё ещё сложнее и интереснее. Очень хочется написать «во-первых, это красиво», и это впрямь невероятно красиво, но самое важное и самое интересное в книге не только (и не столько) то, как изображён мир деревьев, сколько те переплетения связей, которые, словно корни деревьев, пронизывают нашу жизнь. И древо жизни, и генеалогическое древо, и то, как дерево устроено, всё это имеет для нас громадное количество смыслов. Вот, например, возраст. Он есть и у человека, и у дерева. Но если человеческое детство всего лишь десятка полтора лет, то для дерева и сто лет — возраст совсем детский. И дерево, растущее рядом с нашим домом, будет ещё очень молодо, когда в доме сменится три поколения людей.

«В каком-то смысле лист — антагонист огня, — пишет Пётр Соха. — Ведь огонь пожирает дерево, потребляет кислород, а в результате выделяется углекислый газ. Лист же, наоборот, поглощает углекислый газ и производит вещества, необходимые для создания древесины». Равноправие? Нет, всё куда сложнее. Для того чтобы выросло дерево, необходимо много-много лет. А вот огонь пожирает всё созданное за считанные минуты. Самый глубокий, символический смысл здесь:

деревья представляют самую сущность природы, в которой всё живое постоянно умирает и возрождается. И, конечно, после «Деревьев» вряд ли для кого-то останется неочевидным, как важно беречь деревья.

Огромное впечатление, почти потрясение, которое очень нужно, чтобы вырасти человеком.

Кейти Скотт, Кэти Уиллис. «Ботаникум»

Оксфордский профессор, автор более сотни научных работ, биолог Кэти Уиллис написала вовсе не справочник-определитель растений. Бесконечное многообразие растений показано так, чтобы сделать очевидной взаимосвязь экосистем с изменениями окружающей среды. Настроились на серьёзный и даже нудный текст? И зря, это даже не назвать занимательной лекцией. «Ботаникум» — увлекательная экскурсия-погружение в историю растений, их эволюцию, то, как менялось строение листьев и цветов, как плоды принимали разнообразные формы. Путь, который прошли растения от начала мира до наших дней, ох, как непрост. То мало света. То не хватает воды или тепла, или вообще стряслась климатическая катастрофа. Стремясь выжить, соседи могут заполонить собой всё пространство и заодно изменить состав почвы. Кто не приспособился, тот не выжил. А результатом всего этого стали водоросли и орхидеи, деревья и травы, а ещё рогозы, осоки, мхи и лишайники — вот она, жажда жизни!

И тем не менее всё это легко погубить. Если не думать о том, как наша жизнь влияет на окружающую среду.

Анна Васильева — настоящий учёный-биолог, поэтому сразу переходит от слов к делу: после просмотра картинок отправляемся прямо в лес, на луг или в парк за растениями. Которые можно вклеить прямо в книгу под пергамент, рядом с картинкой и инструкцией по сбору, и подписать. Листья деревьев, травы и цветы в книгах не экзотические, знакомые, средней полосы. Конечно, не только, найдутся и эдельвейс, и рогоз и ряска, и верблюжья колючка, и бамбук, и банан. И всё же основная задача — показать, как много интересного растёт рядом с нами. Одуванчик, мать-и-мачеха, ромашка, клевер — все старые знакомые, которые, правда, знакомы преимущественно взрослым, да и то не всем. И если мы научимся замечать и ценить их, узнавать, разбираться, окружающая реальность, которая казалась такой скучной, преобразится на глазах. Ведь когда хорошо что-то знаешь, начинаешь это что-то любить. Ну, и здорово, когда есть знания, которые можно применить на практике.

В начале книги список инструментов и всего, что потребуется для сбора растений юному натуралисту (например, ботаническая копалка), и ещё инструкции, как правильно собирать, сушить, хранить. В конце — очень хорошие инструкции по изготовлению поделок из природных материалов. Нежные акварельные иллюстрации — отдельное удовольствие.

Мария Ана Пейше Диаш, Инеш Тейшера ду Розариу. «Шагни за порог. Путеводитель по природе»

Большой и красивый справочник по исследованию окружающей среды (именно так) для… городских жителей. Не возбраняется выбраться, скажем, к реке, но всё же главный замысел авторов именно в том, что природа для жителей городов — не то, за чем надо долго куда-то ехать. Как бы непривычно это ни звучало, но и наблюдать за птицами или любоваться звёздным небом, и разбираться в многообразии облаков, дождя и ветра (а это, между прочим, практически предсказывать погоду) можно прямо в черте города, едва шагнув за порог дома, где живёшь. Да, представьте, облака, дождь и ветер имеют собственную классификацию — и это захватывающе!

Ещё более странно прозвучит для многих тот факт, что рядом с нами (буквально) обитает огромное количество животных. Если кто-то из родителей помнит, как в детстве восхищался познаниями Следопыта в романах Фенимора Купера, то «Шагни за порог» сильно похожа на учебник для следопытов. Её цель — научить видеть, слышать, чувствовать, запоминать, а значит, замечать малейшие перемены в том, что нас окружает. Одна из самых интересных — глава про следы. И чтобы знакомство с животным миром не осталось заочным (а очное не нанесло никому вреда), есть и про то, как вести наблюдение за теми, кто эти следы оставляет.

Стоит отметить, что, кроме белок, летучих мышей, лис и других гостей из лесов и парков, имеется огромное количество живых существ, наблюдать за которыми не менее увлекательно. Рептилии, амфибии, насекомые, диковинные инфузории населяют скверы, парки, городские водоёмы и обычные лужи. Живут под камнями, на деревьях, под деревьями, в щелях деревянных построек — во всех тех местах, мимо которых мы так равнодушно проходим каждый день.

Над русским изданием португальских авторов работали целый год. Вы знали, что в средней полосе России живут черепахи? А что такое автохтонные и эндемичные виды животных? Как отличить ужа от гадюки, а если всё же встретились с кем-то ядовитым — избежать укуса? Кого бояться и кого бояться не стоит?

Или вот цветы. Про цветок лаванды, анютиных глазок или мальвы понятно. А если обратить внимание на цветок лука, тыквы, огурца? Они ведь тоже очень красивы, только на них редко смотрят!

Очень много нас ждёт открытий, стоит только шагнуть за порог.

Нельзя не сказать об одной важной особенности этой книги. Цветы и звёзды, ветер и облака, животные и птицы — прежде всего чудо. То, что помогает выдохнуть суету городской жизни, научиться видеть и замечать красоту и получать от неё то, без чего немыслима наша жизнь: счастье.