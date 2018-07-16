Ещё
Момент нападения беркута на восьмилетнюю девочку попал на видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Момент нападения беркута на восьмилетнюю девочку попал на видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В минувшие выходные на берегу Иссык-Куля в Киргизии проводился этнофестиваль «Тескей жээк» (Южный берег), на котором демонстрировались особенности киргизской национальной охоты на лошадях «салбуурун» с использованием беркута, лука и стрел.
Внезапно один из выпущенных беркутов напал на бежавшую восьмилетнюю девочку, подлетев к ней со стороны спины. Спустя пять секунд подбежал хозяин пернатого хищника и избавил ребенка от вцепившейся в него ловчей птицы.
Беркут за короткое время своими острыми когтями и клювом изрядно поранил девочку на спине и затылочной части головы. Перепуганного ребенка оперативно отвезли в ближайшую больницу, и сейчас его здоровью ничего не угрожает.
Вести.Ru: последние новости
В пещере Кхао Луанг остался один мальчик и тренер Кокошник признали "мягкой силой" России "Вест Хэм" подписал экс-канонира Уилшира
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ножки Барби: девушки сходят с ума от нового тренда21
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото63
Как звезды пытаются быть идеальными
Белла Торн оголила пышную грудь в лесу и не смогла прикрыть ее руками6
Подольская восхитила поклонников фигурой в купальнике7
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
07:02
Самые короткие звездные браки
Звёзды
05:04
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
03:52
Звезды 90-ых, которых больше нет
Звёзды
00:37
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото
Звёзды
04:35
Что вы не знали о шоколаде
Еда
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение