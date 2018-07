Две жены и три дочери: Брюс Уиллис вывел в свет всех своих женщин

В минувшие выходные 63-летний Брюс Уиллис и его экс-супруга Деми Мур приняли участие в шоу «Поджарь звезду». Актриса не упустила возможности посмеяться над ее браком с «Крепким орешком». Напомним, что экс-супруги были вместе 13 лет, и у них есть трое совместных дочерей: 29-летняя Румер, 26-летняя Скаут и 24-летняя Талула. Девочки тоже присутствовали на съемках.

#DemiMoore faz piada com seu casamento com #BruceWillis em evento de homenagem ao ator. No último sábado (14), o Comedy Central realizou um evento especial em homenagem ao ator Bruce Willis. O que talvez Willis não esperasse foi a presença de sua ex-esposa, a atriz Demi Moore, que esteve presente não só para homenagear o astro, mas também para brincar com o casamento arruinado dos dois, informou o Daily Mirror. «Eu fui casada com o Bruce na época que ele gravou os três primeiros Duro de Matar, o que faz sentido pois os dois últimos são horríveis.Eu vejo o nosso casamento como O Sexto Sentido, você estava morto o tempo todo» brincou a atriz. Ela ainda brincou com alguns fracassos na vida do ator, como o criticado filme Hudson Hawk: «O Bruce considera o fim do nosso casamento o maior fracasso dele. Bruce, não seja tão duro com você, você teve fracassos maiores: o Planet Hollywood, Hudson Hawk, a campanha pro Michael Dukakis e a recusa pelo papel do George Clooney em Onze Homens e Um Segredo». Willis foi casado com Moore durante os anos de 1987 a 1998. Juntos, eles tiveram três filhas, #RumerWillis, #Scout e #Tallulah

A post shared by Demi Moore? (@demimoore90s) on Jul 15, 2018 at 12:31pm PDT Поддерживала в зрительном зале Брюса Уиллиса и его нынешняя супруга 40-летняя Эмма Хеминг . Модель опубликовала несколько фотографий с мужем, сделанных на фоне бренд-волла.

Брюс Уиллис с женой

Напомним, что на актер женился на Эмме Хеминг весной 2009 года. Супруги воспитывают двух совместных дочерей: шестилетнюю Рей и 14-летнюю Эвелин. Младших детей пара с собой на мероприятие не взяла.