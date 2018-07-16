Какой будет любовь в будущем? Мнение фантастов

Мир не стоит на месте. Появляются новые технологии, сменяются формы правления, изменяются очертания стран и системы ценностей народов. Неизменной остается только любовь. Люди по-прежнему, как и много веков назад, клянутся любить друг друга вечно, заводят семьи, растят детей. Но писатели предупреждают: скоро в мире накопится столько изменений, что институт семьи содрогнется. Он может сильно измениться под влиянием технологий или вовсе исчезнуть за ненадобностью. Люди полюбят пришельцев и роботов или сами превратятся в бесчувственные машины. Сейчас такие перемены кажутся нам невероятными, но не стоит забывать: мир еще никогда не развивался так быстро, как в наши дни.

Мир без любви

Романы «Мы» Евгения Замятина и «1984» Джорджа Оруэлла показали: жесткий тоталитарный режим и любовь — вещи несовместимые. Чтобы заставить людей подчиниться и жить в тяжелых, неестественных условиях, государство последовательно уничтожает все родственные связи. В обществе романа «Мы» нет института семьи, его заменил «сексуальный час». Людям разрешено ровно час в день проводить наедине с представителем другого пола. Чтобы избежать привязанностей, правительство ввело правило «все принадлежат всем», то есть человек имеет право подать заявку на кого угодно и последний не имеет права отказаться от совместного «сексуального часа». Детей можно рожать лишь немногим женщинам с «правильными» внешними данными, всех остальных за беременность ждут пытки и смерть. Впрочем, даже у избранниц нет поводов для особой радости: детей у них сразу же отбирают. И эта дикая система работает: любовь к супругу, родителю и ребенку у человека романа «Мы» заменяется любовью к числам, совершенству существующего строя и Создателю — местному диктатору. Персонажей вселенной Замятина пугает любое проявление нормальных человеческих эмоций: любовь, воспетая в стихах, считается древним атавизмом, от которого нужно немедленно избавиться. В конце книги всем людям единственного на Земле государства выжигают центр фантазии головного мозга, чтобы лишить их возможности хоть что-то чувствовать.

Ненависть вместо любви

Джордж Оруэлл в романе «1984» поступил по-другому: он оставил институт семьи, но убрал секс. Его персонажам разрешено испытывать три чувства: страх, ненависть и благоговение, причем на долю семьи выпадают только первые две эмоции. У женщин с ранних лет вырабатывают отвращение к физической близости. Но и этого мало: разрешение на брак (исключительно с целью выращивания потомства) дается только тем парам, которые не испытывают ни малейшей симпатии друг к другу. Супруги должны презирать партнера и боятся доноса от него. Институт семьи становится главным инструментом общественного контроля: при малейшем подозрении дети доносят на родителей, а родители — на детей. Любовь карается пытками и (в особенно запущенных случаях) смертью.

Хотелось бы сказать, что после распада Советского Союза риск оказаться в мире Замятина или Оруэлла стал минимальным, но нет. Китай вводит систему социального кредитования, которая по факту будет отслеживать все действия граждан в Интернете и общественных местах, используя данные огромных интернет-корпораций, видео с камер наблюдения и самое главное — систему доносов. Донес на родственника, друга, соседа или простого прохожего — плюсики тебе в карму. Увидел, но не донес — соучастник преступления. Радикальные исламисты тоже не жалуют привычную нам модель семьи: женщина должна рожать, мужчина должен воевать, дети должны работать. И эти тенденции несут реальную угрозу.

Отношения в пределах касты

Писатели не исключают и возвращения кастовой системы. В романе «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли люди делятся по кастам еще до рождения: врачи прививают им физическое отвращение к низшим и благоговение перед высшими, поэтому межкастовые связи практически невозможны. Помимо этого, Хаксли, как и Замятин, уничтожает институт семьи: слова «отец» и «мать» являются ругательствами, а постоянные половые партнеры считаются чем-то неприличным. Правительство объясняет это учением Фрейда, согласно которому семья наносит психический вред ребенку.

Сериал «Рассказ служанки» тоже исследует общество, деградировавшее до кастового состояния, причем угнетенными стали женщины. На территории США появилось новое государство теократического толка, то есть главным законом здесь становится Библия. На деле же Священным Писанием правительство оправдывает жестокие преступления против своего народа. Женщины нового мира почти не могут рожать: детей способна выносить лишь одна из ста. Таких женщин забирают из семей и делают служанками в домах чиновников и офицеров. Но они должны не убирать комнаты, а вынашивать детей для высокопоставленных людей и их бесплодных жен. Всех остальных женщин из народа тоже лишают нормальной жизни — отправляют на вредное производство, убивающее человека в течение года. Секс в государстве разрешен только для зачатия ребенка, возможна только христианская любовь. За все остальные чувства провинившихся ждет публичная казнь.

Технологии на службе любви

Если говорить о более правдоподобных вариантах для цифрового демократического общества, то следует упомянуть о нескольких эпизодах «Черного зеркала». Этот сериал известен своим скептическим взглядом по отношению к новым технологиям. По мнению создателей, цифровая эпоха таит в себе множество опасностей, которые однажды приведут к катастрофе или началу антиутопии в стиле Хаксли. Но как ни странно, серии о «любовных» технологиях наполнены не страхами, а надеждами. Самая известная из них — это эпизод «Сан-Джуниперо», который показывает, как на практике можно осуществить концепцию вечной любви. В 40-х годах XXI века люди создают систему, которая загружает сознание умирающих в виртуальную реальность — городок Сан-Джуниперо. Умирая в реальной жизни, пользователь совершает переход в компьютерную систему, где снова обретает молодость и живет вечно. В серии рассказана история двух пожилых женщин — Келли и Йорки — которые встретились в Сан-Джуниперо незадолго до смерти и полюбили друг друга. По разным причинам героини не могли попасть в Сеть после смерти, но в итоге именно любовь подарила им шанс на вечную жизнь.

Серия «Повесь диджея» фантазирует на тему приложений для знакомств вроде «Тиндера». Новая усовершенствованная система подбирает для своих пользователей подходящих партнеров и дает им определенное время на совместную жизнь — от 12 часов до нескольких лет. Отношения нельзя заканчивать раньше или позже — за установленное время программа рассчитывает совместимость в паре и подбирает новые варианты, которые тоже нужно попробовать. Но система не учитывает чувства пользователей, которые готовы нарушить все правила, чтобы остаться вдвоем. Описание сюжета отсылает нас к старой доброй цифровой диктатуре — излюбленной теме «Черного зеркала», но на деле оказывается, что это одна из немногих серий, в которой показываются действительно полезные технологии. Оказывается, что умные, ироничные, скептичные создатели сериала вполне искренне верят в то, что любовь сможет спасти мир даже от восстания машин.

Отношения с роботами

Сделать машину полноценной частью человеческого общества мечтали многие писатели. Создатель трех знаменитых законов роботехники Айзек Азимов в одном из рассказов пришел к выводу, что правил, обязательных к исполнению всем роботам, придерживаются только по-настоящему порядочные люди, то есть в моральном плане машины оставили своих создателей далеко позади. И вот роботы начинают заменять человека в личной жизни: совсем недавно в Рунете разгорелась дискуссия о статье, в которой журналист описывал свой сексуальный опыт со специальной куклой. И если для России такие услуги все еще непривычны, то в Японии, например, ночью с роботом уже вряд ли кого-то удивишь. Разработки идут еще дальше: все помнят забавную историю о том, как Уилл Смит сходил на свидание с искусственным интеллектом. В будущем такие отношения станут нормой, ведь это так удобно. Одинокие люди смогут пойти в магазин и купить свою «половинку», которая их точно полюбит да еще и станет сверхэффективным помощником, как в комедийном сериале «Чудеса науки». Те, кто потерял свою любовь, смогут вернуть ее с помощью искусственного интеллекта — в одном из эпизодов «Черного зеркала» девушка заказала себе робота, который выглядел, говорил и размышлял почти так же, как ее погибший жених. Искусственный интеллект может быть прекрасной няней («Электрическое тело пою!», Рэй Брэдбери) или сиделкой, помогать человеку в абсолютно любом деле и даже управлять городом или целой планетой («Улики», Айзек Азимов). Современные технологии делают мечты фантастов реальностью. Но какой станет эта реальность? Многие боятся, что она будет похожа не на волшебные миры Брэдбери и Азимова, а на вселенную фильмов «Матрица» или «Терминатор».

Отношения с инопланетянами

Сейчас ученые довольно скептично относятся к разговорам об инопланетянах. Нужно понимать, что для возникновения внеземной цивилизации необходима не только теплая планета с водой и атмосферой, но и огромная доля везения. Даже если на планете появится разумная жизнь, что само по себе маловероятно, она, вероятнее всего, не будет существовать в одно время с человеческой цивилизацией. Но фантастов такими аргументами не убедишь. Каждый год выходит несколько фильмов и книг о встрече землян с гостями из далекого космоса. Многие из них заканчиваются межзвездным браком. Прекрасный мир будущего, по мнению любителей космоса, будет похож на сериал «Стартрек»: люди подружатся с инопланетянами, будут жить с ними бок о бок и вместе исследовать Вселенную. Но не стоит забывать о биологической стороне вопроса: пока межродовые скрещивания невозможны. Да и пришельцы могут оказаться не родственниками симпатичного Спока, а недружелюбными ребятами из «Войны миров» или «Чужого».