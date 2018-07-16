Как отказаться от алкоголя в компании?

Если человек отказывается употреблять алкоголь в компании, то он с высокой вероятностью может стать объектом косых взглядов и вопросов. Его будут уговаривать выпить или по умолчанию начинают считать неинтересным собеседником, не желающим поддержать компанию.

Для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, нужно сообщить о своем нежелании пить алкоголь хитро и дипломатично.

Это лучшие поводы отказаться от алкоголя и не вызвать массу обсуждений.

Больше не хочу

Предположим, сегодня ты уже употреблял спиртное, и решил на этом остановиться. Разумные люди сочтут этот аргумент весомым, так как они сами будут не склонны превысить свою норму.

Мне назначили лекарства

Большинство препаратов не сочетаются с алкоголем, а большинство людей понимают, что здоровье важнее непродолжительного веселья. После такого довода обычно не возникает дополнительных вопросов, так как мало кто станет проявлять бестактность и вдаваться в расспросы по поводу здоровья.

Мне запретил пить врач

Аналогичный ответ, указывающий на компетентное медицинское мнение. Многие заболевания подразумевают запрет на алкоголь, спиртное усложняет течение болезни даже при легкой простуде. Здравомыслящий человек не станет обсуждать мнение специалиста, оно авторитетно и неоспоримо.

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Мне хорошо и без алкоголя

Уместность данного довода определяется менталитетом компании, к тому же нужно правильно его донести. Если озвучить, что ты умеешь веселиться и без алкоголя, то это будет упреком всем, кто решил сегодня выпить. Поэтому лучше сказать, что в этой компании тебе настолько весело, что пить нет необходимости.

Я не хочу этот алкоголь

Отказ от употребления любого алкоголя часто встречается непониманием и массой вопросов, поэтому разумнее будет проявить не категоричность, а избирательность. Назови тот напиток, который тебе не смогут предложить в данный момент, и скажи, что с удовольствием выпил бы именно его.

Не хочу пить сегодня

Иногда бывает достаточно такого простого ответа, не категоричное нежелание, а отсутствие желания пить сегодня. Если кому-то придет в голову поинтересоваться причиной, то следующим доводом может стать любой из этого списка.

Я на машине

Лучший ответ для водителей, когда в кармане лежат ключи от машины, ни о каком алкоголе не может быть и речи. Можно бесконечно рассуждать о здоровье и нежелании пить спиртное, но при этом во многих компаниях риск нарушить закон будет воспринят более серьезно.

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