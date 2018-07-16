Ольга Зарубина: биография, фото, личная жизнь

Визитной карточкой Ольги Зарубиной песня «На теплоходе музыка играет». Тогда мотив популярного хита не знал, разве что ленивый. Певица вмиг обрела популярность, каждый хотел знать подробности личной жизни и ознакомиться более детально с ее биографией. В 1990 году, Зарубину удостоили звания Заслуженной артистки РСФСР.

Биография и детство

Будущая знаменитость родилась в поселке Замоскворечье 29 августа 1958 года. Своего отца она практически не помнит, он свел счеты с жизнью, когда девочка была совсем маленькой. До этого, по тем меркам, семья, состоящая из 4 человек (родители, старший брат Зарубиной и она сама) жила в достатке. У них был свой дом, гараж и автомобиль.

После трагического события прошло совсем немного времени, как мать привела в дом другого мужчину, впоследствии ставшим ее мужем, а маленькой Оли и ее брату отчимом.

В новом браке родилась еще одна дочь, став сводной сестрой детям. Женщина целыми днями работала, порой в две смены подряд, так как семья стала испытывать финансовые трудности.

yandex_ad_1 А новоиспеченный глава семейства был сторожем, выходя на смену сутки через трое. Деспотичный характер мужчины наводил страх на Ольгу и ее брата. Отчим частенько позволял себе поднять руку на жену и ее детей от первого брака.

Детские годы Ольги, нельзя назвать счастливыми. Во время отсутствия дома матери, жизнь превращалась в ад. Казалось, злой рок преследовал семью Зарубиных. В 18-летнем возрасте, Александр, старший брат певицы, переболел ангиной, давшей осложнение на сердце. Продолжительное время парень был прикован к постели, потом его состояние несколько стабилизировалось, но ненадолго. Он ушел из жизни в возрасте 35-лет как их отец.

Начало творческого пути

Творческий потенциал открылся в девушке с юных лет. Впервые она выступила в школьном лагере, но неудачно — забыв слова. Ольга Зарубина решила развивать талант, отучившись 7 лет в музыкальной школе. Но, несмотря на это, получив аттестат об окончании общеобразовательной школы, поступила в Московское медицинское училище, освоив профессию медсестры.

Тогда она не задумывалась о том, чтобы связывала свою жизнь с музыкой, хотя, принимала участие во всевозможных конкурсах. На одном из мероприятий, на нее обратил внимание Александр Заборский, разглядев талант певицы.

Если бы не этот случай, неизвестно, как сложилась бы творческая биография артистки ставшей солисткой коллектива «Почтовый дилижанс». Затем судьба свела ее с Вячеславом Добрыниным , автором многих хитов Ольги.

Первое появление на телеэкране в качестве певицы, состоялось в 1977 году в телепередаче «Споемте, друзья!». С этого момента, Ольга вращалась в кругах шоу-бизнеса, знакомилась с композиторами и известными исполнителями, где все вокруг стало совсем другим, включая личную жизнь.

Песни, принесшие певице популярность

Сотрудничество со знаменитостями дало положительные результаты. Именитые композиторы специально для Ольги писали песни. Шлягеры в ее исполнении распевала вся страна:

«Ты приехал»;

«Одолень-трава»;

«Возьми меня с собой»;

«Кукла»;

«Приморский бульвар» и другие.

yandex_ad_2 Карьера Ольги Зарубиной рухнула в одночасье. Всему виной было выступление под фонограмму. Тогда это была вынужденная мера. Ольга приболела, а отменить концерт было нельзя. До этого, она всегда выступала вживую, это подтверждают ее коллеги по сцене.

Во время выступления певицы, неожиданно пропал звук. Этот момент через пару дней транслировался по центральному телевидению в программе «Прожектор перестройки». Девушка не смогла пережить позор и вместе с семьей переехала на постоянное место жительства в США.

Когда творческий кризис миновал, она записала на студии и выпустила несколько альбомов, в которые вошли как старые песни в современных аранжировках, так совершенно новые композиции.

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Личная жизнь певицы

Ольга Зарубина была официально три раза замужем. Первым супругом стал известный певец Александр Малинин . По паспорту Выгузов. Но, личная жизнь дала трещину через два года после свадьбы, как раз когда, казалось бы, самое время сплотиться, ведь молодая жена подарила ему дочь.

Девочка родилась болезненной и, будучи совсем крохой, перенесла сложную операцию на сердце. Александр отстранился от семьи, оставив Ольгу один на один с трудностями. В тот период она на время ушла со сцены. На первом месте было воспитание Киры и желание дать ей самое лучшее.

Спустя какое-то время, рыжеволосая красавица познакомилась с Владимиром Евдокимовым . Между людьми возникла симпатия. Он был ее арт-директором, а вскоре мужем и отцом. Мужчина сразу наладил контакт с девочкой, она даже называла его папой.

В 2008 году он умер от онкологии. Ольга снова осталась одна. Тогда она решила: настало время возвращаться на родину.