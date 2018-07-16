Япония влюблена в шведского бодибилдера, переехавшего к ним, чтобы стать садоводом

Многие из нас любят путешествовать, но вряд ли кто-то согласится отказаться от гражданства своей родной страны. Однако, швед Якоб Себастиан Бьорк так сильно полюбил Японию, что получил гражданство. Правда ради этого ему пришлось отказаться от гражданства своей страны, потому что в Японии двойное гражданство противоречит законодательству. Теперь парень с гордостью носит имя Тацумаса Мурасаме.

Источник: My Modern Met Публикация от Tatsumasa Murasame 村雨 辰剛 (@tatsumasa.murasame)

7 Июл 2018 в 5:18 PDT Публикация от Tatsumasa Murasame 村雨 辰剛 (@tatsumasa.murasame)

7 Апр 2018 в 4:39 PDT Одного взгляда на Мурасаме хватает для того, чтобы понять, что на среднестатистического японца он не похож. Высокий, мускулистый блондин, который занимается бодибилдингом, как-то выбивается из общей массы японцев.

Публикация от Tatsumasa Murasame 村雨 辰剛 (@tatsumasa.murasame)

26 Фев 2018 в 2:41 PST Однако, Мурасаме влюблен в культуру Японии и делает карьеру в традиционном японском садоводстве. Сначала парень был учеником именитого японского садовода, который и дал Якобу новое имя.

Публикация от Tatsumasa Murasame 村雨 辰剛 (@tatsumasa.murasame)

19 Авг 2017 в 10:02 PDT Публикация от Tatsumasa Murasame 村雨 辰剛 (@tatsumasa.murasame)

9 Фев 2018 в 3:05 PST Хорошая внешность вкупе с необычным именем и родом деятельности помогла Мурасаме обрести популярность в инстаграме. На аккаунт парня подписаны 60 тысяч человек. Эта слава помогла мурасаме стать моделью и даже засветиться в нескольких тв-шоу.

Публикация от Tatsumasa Murasame 村雨 辰剛 (@tatsumasa.murasame)

23 Июн 2018 в 7:14 PDT Публикация от Tatsumasa Murasame 村雨 辰剛 (@tatsumasa.murasame)

16 Дек 2017 в 6:38 PST Мурасаме продолжает заниматься и бодибилдингом, выступает на соревнованиях. Но основной его страстью остается садоводство: например, он использует традиционные инструменты для обрезки японских сосен.

Публикация от Tatsumasa Murasame 村雨 辰剛 (@tatsumasa.murasame)

13 Июл 2018 в 4:59 PDT Публикация от Tatsumasa Murasame 村雨 辰剛 (@tatsumasa.murasame)

10 Авг 2017 в 7:26 PDT Публикация от Tatsumasa Murasame 村雨 辰剛 (@tatsumasa.murasame)

20 Май 2017 в 6:09 PDT