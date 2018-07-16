Экстрасенс предсказала смерть последнего супруга Татьяны Конюховой

Актриса Татьяна Конюхова известна зрителям по ролям в таких фильмах, как «Майская ночь», «Судьба Марины» и многих других. Татьяну действительно можно назвать мировой знаменитостью, а почти все молодые актрисы мечтали были похожими на нее. За сердце артистки в разные годы боролись самые знаменитые и талантливые мужчины.

Однако Конюхова была готова на все ради карьеры и вполне была способна пожертвовать личной жизнью. Несмотря на то, что за актрисой ухаживали Евгений Дунаевский, Владимир Высоцкий, Леонид Быков Петр Тодоровский , она выбирала совершенно других мужчин. Первые два брака Татьяны были недолгими. С первым мужем Конюхова развелась уже через десять дней после свадьбы, а второй брак распался через три года.

Лишь третий брак принес Конюховой долгожданное личное счастье. Ее избранником чемпион Советского Союза по метанию копья Владимир Кузнецов , в которого актриса почти сразу влюбилась. «Я впервые его увидела и обратила внимания на голубые глаза. Не могла оторвать от него взгляда», — вспоминает Татьяна.

Супруги прожили вместе 27 лет. Татьяна наконец смогла стать матерью и родила сына Сергея. «Однажды муж спросил меня, кто мне дороже — он или Сережа. Я сразу же ответила, что сын, а Володя очень сильно обиделся. Я до сих пор корю себя за те слова», — делится артистка.

Когда Кузнецову было всего 56 лет, он умер. «Он не особо следил за здоровьем, блокаду прошел, да и спорт тоже калечит. Ему даже экстрасенс говорил, что он умрет, если не начнет следить за собой и не будет слушаться меня. Незадолго до смерти он говорил, что уже не хочет жить. Мне никто не нужен, кроме него, мне не интересны другие люди. Я считают, что прожила счастливую жизнь. У меня есть единственный сын, две невестки и одна внучка. И любимая работа, на пенсию не собираюсь», — рассказала Татьяна Конюхова.