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Экстрасенс предсказала смерть последнего супруга Татьяны Конюховой
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Экстрасенс предсказала смерть последнего супруга Татьяны Конюховой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Татьяна Конюхова известна зрителям по ролям в таких фильмах, как «Майская ночь», «Судьба Марины» и многих других. Татьяну действительно можно назвать мировой знаменитостью, а почти все молодые актрисы мечтали были похожими на нее. За сердце артистки в разные годы боролись самые знаменитые и талантливые мужчины.
Однако Конюхова была готова на все ради карьеры и вполне была способна пожертвовать личной жизнью. Несмотря на то, что за актрисой ухаживали Евгений Дунаевский, Владимир Высоцкий, Леонид Быков, Петр Тодоровский, она выбирала совершенно других мужчин. Первые два брака Татьяны были недолгими. С первым мужем Конюхова развелась уже через десять дней после свадьбы, а второй брак распался через три года.
Лишь третий брак принес Конюховой долгожданное личное счастье. Ее избранником чемпион Советского Союза по метанию копья Владимир Кузнецов, в которого актриса почти сразу влюбилась. «Я впервые его увидела и обратила внимания на голубые глаза. Не могла оторвать от него взгляда», — вспоминает Татьяна.
Супруги прожили вместе 27 лет. Татьяна наконец смогла стать матерью и родила сына Сергея. «Однажды муж спросил меня, кто мне дороже — он или Сережа. Я сразу же ответила, что сын, а Володя очень сильно обиделся. Я до сих пор корю себя за те слова», — делится артистка.
Когда Кузнецову было всего 56 лет, он умер. «Он не особо следил за здоровьем, блокаду прошел, да и спорт тоже калечит. Ему даже экстрасенс говорил, что он умрет, если не начнет следить за собой и не будет слушаться меня. Незадолго до смерти он говорил, что уже не хочет жить. Мне никто не нужен, кроме него, мне не интересны другие люди. Я считают, что прожила счастливую жизнь. У меня есть единственный сын, две невестки и одна внучка. И любимая работа, на пенсию не собираюсь», — рассказала Татьяна Конюхова.
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