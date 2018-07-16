Зонтик раздора: как Чемпионат мира по футболу доказал, что феминизма не существует

Быть феминисткой нынче модно. И опасно для окружающих. Потому что любой фанатизм — это страшно. Вы думаете, что «православие головного мозга» бывает, а «феминизма головного мозга» — нет? Ага, как же: а что же тогда такое слово «авторка», например, как не порождение воспаленной фантазии?

Ну да бог с ним, мы сейчас не об этом. Чего хотят феминистки? Ну так, глобально. Правильно: равенства с мужчинами. Во всем — от привилегий до обязанностей, с прилагающейся к ним оплате. То есть, по сути дела, феминистка хочет быть мужиком. Чтобы уверенно мериться с такими же мужиками пусть и воображаемыми, но яйцами. Многие представители мужского пола такому раскладу страшно рады: они больше не считают, что должны придерживать дверь или уступать место в метро. А зачем? — Тут же кругом феминистки: вон они, прут свои 4 пакета с продуктами из «Ашана» . Ничего, постоят: они же за равноправие, вот пусть и не вякают.

На вчерашнем финале все было бы хорошо, но над президентом Хорватии (а она женщина) не раскрыли зонт во время церемонии награждения. Вот над Путиным раскрыли, а над дамой — нет. Вой — на весь интернет. И вой не только политический (тут все понятно, давайте не будем). Возмущения именно на тему того, что «она женщина, а они с ней вот так».

А где же феминистки? Что-то не слышу я их звонких голосов. Она же президент: тусит с мужчинами, стучит кулаком по столу, меряется с коллегами по цеху… возможностями. Под зонтом остался стоять тот, над кем его раскрыли. Он и не подумал передать его дальше, чтобы спрятать президента Хорватии от нахлынувшей стихии. Ну, в общем, как и мне никто не думает уступить место в метро, когда я еду со своими сумками. Мои сумки — моя проблема. То, что дама стала президентом — ее проблема. Отсутствие над ней зонта — проблема ее службы безопасности.

И вот тут мы переходим к главному. На самом деле, ситуация вообще не про гендер. Раскрою вам страшную тайну: охранники одного президента не могут приближаться к другому президенту. Эта, ребята, протокол. Да, наверное, ВВП мог бы что-то сказать своим, ну чтобы пнули там коллег по цеху, или сам отдать Грабар-Китарович свой зонт… Но что-то, в общем, не сработало.

И тут, конечно, можно поругать нерасторопность охраны, дурацкие протоколы, устаревшие правила, культ личности, но… феминизм в этой ситуации явно победил (вернее, победил бы, если бы он вообще был). И не надо ничего про «бедную женщину».

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