Двоюродный брат Бориса Ельцина мечтает о тракторе для сына

В селе Бутка Свердловской области Бориса Ельцина не забывают. Первого президента России помнят как обыкновенного человека со слабостями и недостатками. Ведь именно в этом селе он родился и провел все детство. Здесь до сих пор живет и его двоюродный брат Станислав Глебов. Правда, своего знаменитого родственника он всегда недолюбливал. Нашим корреспондентам мужчина откровенно рассказал о том, из-за чего у него были непростые отношения с Ельциным.

«Борис тянул из родителей копейки»

Станислав Федорович в селе прожил всю сознательную жизнь. Но о брате вспоминать не любит. Наоборот, он гордится тем, что никогда не принимал помощи от Ельцина. Более того, Глебов признался, что всегда стыдился своего родства с президентом. Ведь, по его мнению, в работе Ельцин допустил немало ошибок, которые негативно отразились на жизни простых л­юдей.

— Я Борису как-то стих посвятил, — рассказывает 77-летний Станислав Федорович. — Там были такие слова: «В едином лице он был чертом и бесом и очень успешно боролся с прогрессом!» Я считаю, что он угробил страну, пропил Россию! В советское время я никогда не кричал: «Ленин с нами!» или «Слава Сталину!» Я не был идолопоклонником, мне были противны все песни про партию, возвышение Ленина. Но величие Ильича я осознал в 90-х годах, когда пришел к власти Ельцин. Всю страну поглотил упадок, который продолжается и по сей день! У нас нет ни промышленности, ни сельского хозяйства! Когда три года назад открывали в Екатеринбурге «Ельцин-центр» , я был всячески против этого! Мой брат недостоин вообще никаких памятников, в нашем селе все так считают. Жаль, что мне не дали об этом сказать в самом центре на сцене.

По словам Станислава Глебова, Борис Николаевич с самого детства отличался излишней наглостью даже по отношению к ближайшим родственникам.

— Когда Борис у­ехал из Бутки в Свердловск работать, то даже из родителей он тянул последние копейки, — продолжает родственник Ельцина. — И это притом что он тогда уже занимал высокий пост! А мать и отца он все равно заставлял присылать ему деньги! Это все безудержная жажда обогащения, которая всегда жила в нем!

Сам Глебов у своего знаменитого родственника ничего никогда не просил. Говорит, что подачки президента ему никогда не были нужны. Зарабатывал на жизнь мужчина всегда исключительно своим трудом, работая в сельском хозяйстве. Правда, в последнее время сил у Станислава Федоровича становится все меньше.

— Мне же уже 77, умирать пора, — вздыхает пенсионер. — У сына моего сейчас есть коровы, пчелы. Я ему помогаю по мере сил, но возможности уже на исходе. Нога сильно болит, хромаю, в спине какой-то межпозвонковый непорядок. Таблетки я не ем, да и вообще никакие лекарства не употребляю. Мне только недавно курс массажа сделали, один сеанс стоит 350 рублей. Несмотря на то, что я хромаю, никогда не езжу на такси, стараюсь много ходить пешком. На днях целых шесть километров прошел. Раньше вообще был еще тем ходоком, геологом же работал! Помню, приехал как-то в Хабаровск, зашел в управление и говорю: «Хочу работать в поле! Могу по 50 километров в день ходить!» Все люди там сразу за головы похватались! А мне такая романтика была по душе! Раньше часто бывал я в Свердловске, а сейчас уже не могу туда ездить.

После смерти Ельцина о селе, в котором родился президент, постепенно стали забывать. Раньше сюда регулярно приезжали и именитые чиновники, и телевизионщики, и туристы.

— В ельцинские годы люди встрепенулись, в Бутку к нам часто приезжали, расспрашивали обо всем, — продолжает мужчина. — Теперь же никого тут не бывает. Но обидно, что примечательным я для журналистов был всегда только как брат Ельцина, а кто я такой на самом деле, никого не интересует и по сей день. Я-то человеком был всегда очень активным, в Свердловске выступал в общественном транспорте, рассказывал людям правду о правящей власти! Не мог сидеть спокойно! Выступал даже в столовых, и люди меня внимательно слушали! Многие говорили даже, что я от своей бунтарской позиции имею какое-то вознаграждение. Но это не так, наоборот, меня многие и возненавидели из-за общественной деятельности!

«Дочь редко приезжает: не разделяет моего мнения»

— Меня в прошлом году приглашал на съемки один телеканал, — продолжает Глебов. — Но я не по­ехал. Уважения к телевизионщикам нет. Все они сначала со мной соглашаются, а потом выдают в эфир какую-то грязь. Все ведь в нашей стране патриоты только своего брюха! Компьютер я освоил слабовато, многое не могу, конечно. Но иногда печатаю там что-то одним пальчиком. Жаль, что сейчас два моих планшета находятся в Свердловске в ремонте.

Самым главным соратником по жизни Станислав Федорович считает свою супругу Елену Ефимовну. От брака с ней у родственника Ельцина есть двое детей — дочь и сын.

— Однажды у нас в библиотеке был вечер поэзии, — улыбается мужчина. — Я там выступал, меня послушали, и одна из наших местных горе-поэтесс сказала: «Ой-ой-ой, да кто же с ним жить-то сможет?!» А ей говорят: «Да, наверное, такая же, как и он!» И правда, мы с женой единомышленники! Она, как и я, пенсионерка, но значительно моложе меня — на 13 лет. Вообще я в молодости был человеком замкнутым, женщин боялся. Женился только к 38 годам. Дети у меня уже старые: сыну — 32, дочери — 33. Дочь меня редко навещает, говорит, что занята работой. Но я знаю, что они с зятем не разделяют моего мнения о власти. У нас вообще в стране сейчас все работой заняты, только вот непонятно, какой именно! Говорят, что мерило всего сущего — товар, а его в России ведь как такового нет! А еще обыватель у нас боготворит знаменитых людей, какими бы подлецами они ни были. Я не скажу, что мы с Ельциным всегда были не в ладах, когда-то общались. Но как только он пришел к власти, его мировоззрение изменилось, а с ним и отношение к людям. Он в 90-х сломался, поэтому сейчас у нас страна предателей и изменников.

Как бы там ни было, Глебов на свою жизнь не жалуется. Говорит, что ему всего хватает.

— Пенсия у меня целых девять тысяч, — радуется пенсионер. — У жены немножко больше — 12 тысяч. Нам хватает, да и мы ведь непритязательны особо! Питание у нас хорошее, нам животноводство очень помогает. Молочных продуктов полно, мясо есть. Выращиваем потихоньку картошку, морковку, капусту. А что надо-то еще? Это в городах все сдурели, говорят: «Да как это можно на 30 тысяч прожить?» А я вот живу на 9 и еще ни разу никому не жаловался! У меня и увлечение есть одно — очень люблю красивых девушек. Даже жене об этом иногда рассказываю. Но я ведь не изменяю ей, я с ними просто разговариваю, иллюзий никаких не питаю, как, например, Джигарханян и разные дураки.

Есть у брата Ельцина и одна заветная мечта, которой он поделился с нашими корреспондентами.

— Я бы хотел помочь своему сыну купить трактор, — говорит Глебов. — Он работает в сельском хозяйстве не покладая рук, а трактор приобрести не может. А сейчас ведь у нас век техники, без нее никак! У меня даже на воротах плакат висит с такой надписью: «На копыта и тряпицы купим трактор с заграницы!» Хотя бы тысяч 800 надо нам на трактор. Может быть, сын и соберется купить его к старости, но хотелось бы, конечно, чтобы побыстрее он у него появился!