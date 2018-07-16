Красноярки приняли участие в кастинге в реалити-шоу о красоте

Около 20 красноярок пришли на кастинг в реалити-шоу о красоте и преображении. причем за участие в отборе им пришлось заплатить по 5 тысяч рублей — оргвзнос.

Девушкам пообещали, что в шоу их ждет не только преображение, но и денежный приз. Как отмечают организаторы, возраст, фигура, семейное положение участниц не имеют значения. Главное — желание перемен в жизни.

Участниками шоу «Пробудись!» станут лишь 9 девушек. в течение 27 дней они будут обновлять гардероб, учиться визажу, а также работать с психологами и бизнес-тренерами.