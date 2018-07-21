Звезда сериалов «Молодежка» и «Двойная жизнь» Максим Щеголев трогательно поздравил дочь с днем рождения

Мужчина не забывает заботиться о детях.

Младшей дочери известного актера Максима Щеголева 20 июля исполнилось 10 лет. Звездный папа, конечно же, не мог оставить такое событие без внимания. Актер даже посвятил дочери Екатерине трогательный пост на своей странице в соцсети Instagram.

«Пусть она думает обо мне лучше, чем я на самом деле, и я тогда буду и в самом деле лучше.» (Э. Хемингуэй «Старик и море»). С днём рождения, моя «младшенькая»!❤️ Мой бесстрашный и бесконечно талантливый тайфунчик😍😘 Моя искренняя и честная правдорубка😂 Мой удивительно живой и пытливый ум! Мой маленький маршал! Я тебя очень люблю! Твой щенок😂💕,

— написал Максим Щеголев, поделившись милым фото с дочкой.

Публикация от Maxim Shchegolev / actor (@maximvale)

19 Июл 2018 в 10:40 PDT «Как это бесконечно мило💝💖», «Какое же нежное и милое фото и поздравление!», «Ооочень мило и трогательно. Вы так похожи! С днём рождения красотку 🌼», — откликнулись подписчики актера в комментариях.

Кстати, буквально на днях, 13 июля, и старшая дочь Максима Щеголева Мария отметила день рождения. Тогда актер посвятил девочке не менее трогательные строки:

С детства любил цифру «13». Никогда не мог объяснить ни себе, ни другим… Почему?!.. Любил и всё тут. 13-го родилась Ты! Да ещё и в пятницу! Моя старшенькая. ❤️ Моя маленькая и необыкновенная «Ассоль»❤️ Сегодня тебе 11. И перед тобой Море. Знаешь, «человек в море никогда не бывает одинок». Это не мои слова. Это слова великого Хемингуэя из «Старик и море». Ты ещё «встретишься» с ним, обязательно вас познакомлю… Душа моя, знай, что я всегда буду в твоём Море. Буду рассекать перед тобой любую стихию и воду. Моя спина всегда будет для тебя островком безопасности, любви, нежности, понимания, тишины и покоя. Она всегда будет принадлежать тебе. Как сегодня, так и во весь мой век… Я люблю тебя, доченька! С Днём Рождения!

Публикация от Maxim Shchegolev / actor (@maximvale)

12 Июл 2018 в 3:27 PDT Напомним, Максим Щеголев уже четырежды успел стать отцом. Сейчас он живет с певицей Теоной Дольниковой, которая в январе прошлого года впервые стала мамой. У пары родился сын Лука. До этого актер уже растил 15-летнего сына Илью от актрисы Татьяны Солнцевой , а также двух дочек от актрисы Аллы Казаковой , Марию и Екатерину.

Публикация от Maxim Shchegolev / actor (@maximvale)

22 Фев 2018 в 1:49 PST Фото: Instagram@maximvale