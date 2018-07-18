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Самарские чиновники поедут за деньгами для строительства моста через Волгу в Москву
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Самарские чиновники поедут за деньгами для строительства моста через Волгу в Москву 

63.ru 44 минуты назад
Фото: 63.ru
Строительство моста займет около 5 лет  Самарская область рассчитывает на получение финансирования от федеральных властей на важные транспортные проекты. Среди них — строительство моста через Волгу.
— Правительство Самарской области своевременно, до 12 июля, подало заявки. Теперь предстоит большая совместная работа с каждым министерством федерального правительства по защите этих заявок, по включению их в конкретные программы, — сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров правительственной комиссии по региональному развитию в Москве.
Мост через Волгу в Самарской области все-таки планируют построить, но в районе села Климовка. Посмотрите схему его размещения.
По оценке региональных властей, стройка займет около 5 лет. Его протяженность составит 3,8 километра. Также дорожные рабочие возведут 142 километра автобана.
Чтобы проект окупился, региональные власти рассматривали возможность введения платного проезда по мосту. При этом дорогу могут включить в маршрут Европа — Западный Китай. Это транснациональный инфраструктурный проект. Его цель — укрепить экономические и культурные связи между Европой и Азией. Участок дороги Китай — Казахстан уже работает. Российская часть магистрали начнется в Санкт-Петербурге и пройдет через Москву, Казань, Башкортостан, Оренбург в сторону Казахстана.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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