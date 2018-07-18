Кавказский заповедник отметил День леопарда

15 июля впервые Россия отметила День переднеазиатского леопарда.

Три года назад именно в этот день на территории Кавказского заповедника по программе реинтродукции (восстановления) были впервые выпущены в дикую природу первые леопарды. С этого момента 15 июля стал днём возвращения редкого краснокнижного животного в дикую природу Кавказа.

Уже три года два переднеазиатских леопарда живут в заповедной зоне. В момент выпуска леопарды были снабжены специальными радиоошейниками, которые каждые два часа передавали на спутник сведения о местонахождении леопардов. Когда срок действия ошейников прекратился, в устройствах сработал механизм самосброса.

Но и сейчас, по словам директора Кавказского биосферного заповедника Сергея Шевелёва, за ними продолжается постоянное наблюдение. Научные сотрудники, госинспекторы и волонтёры регулярно проверяют фотоловушки, фиксируют следы и задиры на деревьях, собирают среди местного населения все сведения, которые могут касаться леопардов.

— Мы готовы принять новых животных, кормовая база и территория заповедника это позволяют, — подчеркнул С. Шевелёв.

К выпуску в сочинском Центре восстановления передне-азиатского леопарда готовят ещё четырёх животных. Сейчас они проходят ветеринарные обследования и последние испытания на готовность к жизни в дикой природе.

В честь праздника с 15 по 22 июля эколого-просветительские мероприятия проходят на кордонах «Гузерипль» и «Лаура», в усадьбе заповедника в Майкопе и на открытых площадках Сочи. Все желающие принимают участие во флешмобе «Пожелания леопарду» — пишут поздравления и приветы леопардам.