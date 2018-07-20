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Вторая смена «Экодемии» стартовала в Кавказском заповеднике
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Вторая смена «Экодемии» стартовала в Кавказском заповеднике 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В первый рабочий день участники провели разметку будущей тропы, расчистку от валежника и завалов. Впереди ‒ укладка отбоин (ограничители тропы от сползания грунта), оборудование ступеней и инфраструктурные работы.
Обязательным блоком для волонтеров запланирована просветительская и культурная программа: презентации о работе отделов заповедника ‒ охраны, науки, туризма, экологического просвещения, а также веревочный курс и трехдневный поход на приют Фишт с радиальными выходами на Фишт-Оштеновский массив.
После закрытия лагеря состоится пресс-конференция, в рамках которой организаторы подведут результаты итоги работы, а также пройдет официальное открытие первого этапа вновь созданного маршрута.
По проекту в Кавказском заповеднике планируется создать эколого-просветительскую тропу, посвященную переднеазиатскому леопарду: на ней будут установлены информационные стенды, малые архитектурные формы и другие элементы, показывающие жизнь леопарда в природе.
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