В Орловской области в реке утонула трехлетняя девочка

СК начал проверку после гибели трехлетней девочки в реке Сосна, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Трагедия произошла 13 июля в селе Речица Ливенского района. Семья с трехлетней девочкой пришла к месту отдыха на реку Сосна. Во время купания малышка нырнула, и ее течением унесло от берега. Через некоторое время тело ребенка достали из воды, однако реанимировать девочку так и не удалось — она уже была мертва.