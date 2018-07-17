Ещё
В Орловской области в реке утонула трехлетняя девочка
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Орловской области в реке утонула трехлетняя девочка 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
СК начал проверку после гибели трехлетней девочки в реке Сосна, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Трагедия произошла 13 июля в селе Речица Ливенского района. Семья с трехлетней девочкой пришла к месту отдыха на реку Сосна. Во время купания малышка нырнула, и ее течением унесло от берега. Через некоторое время тело ребенка достали из воды, однако реанимировать девочку так и не удалось — она уже была мертва.
«Сейчас следователи проводят необходимые проверки, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в пресс-службе СУ СКР по Орловской области.
АиФ: последние новости
В Воронежской области нашли пропавшую в Саратове глухонемую школьницу В пруду в Курской области нашли труп мужчины Водолазы достали со дна воронежского озера тело 15-летнего мальчика
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко надела полностью прозрачные брюки18
Звезды, у которых родились дети от суррогатных мам3
Сын Сергея Зверева нашел свою настоящую мать18
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото75
Звезды 90-ых, которых больше нет1
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
10:25
Скрытые таланты знаменитостей
Звёзды
10:47
Знаменитости, так и не получившие образования
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
01:00
Варум трогательно поздравила Агутина
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение