В Орловской области в реке утонула трехлетняя девочка 

СК начал проверку после гибели трехлетней девочки в реке Сосна, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Трагедия произошла 13 июля в селе Речица Ливенского района. Семья с трехлетней девочкой пришла к месту отдыха на реку Сосна. Во время купания малышка нырнула, и ее течением унесло от берега. Через некоторое время тело ребенка достали из воды, однако реанимировать девочку так и не удалось — она уже была мертва.
«Сейчас следователи проводят необходимые проверки, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в пресс-службе СУ СКР по Орловской области.