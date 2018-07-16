Оля Бузова и ее самые невероятные выходки

Если бы Ольга была причастна к искусству, ее наверняка бы назвали радикальным художником: она действует смело, и никого не боится. Вот несколько самых ярких ее выходок, которые в разное время не давали нам заскучать.

Нечего скрывать

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Анна Грачевская показала результаты пластикиТелеведущая продемонстрировала новые ягодицы. На очередную премию одного музыкального канала Бузова приехала в абсолютно прозрачном комбинезоне, которое сделало бы честь порнозвезде Чиччолине. Но это было только начало: неизвестно, по взаимному сговору, или просто случайно, на том же вечере, в таком же прозрачном комбинезоне, появилась еще одна плюс-минус знаменитость Анна Грачевская. Девочкам надо было сделать селфи, но они предпочитали держаться друг от друга подальше. И несмотря на то, что Грачевская в какой-то момент бухнулась на колени, и стала целовать красную ковровую дорожку, львиная доля внимания досталась ее сопернице. Яна Поплавская , например, не сдержалась, и написала в Фейсбуке: «Дело даже не в том, что это дико и жалко выглядит, так как это наряд для приема клиентов в борделе, а в том, что Бузову никто не останавливает и не вышвыривает с московских мероприятий».

Дайте подержать

На закрытой вечеринке в честь хоккеиста Александра Овечкина , Оля захотела изобразить победный жест спортсмена, и поднять над головой его Кубок Стенли… Знаете ли вы, сколько весит этот кубок? Больше шести килограммов. Александр, конечно, дал даме подержать «вазочку», но очень скоро об этом пожалел: субтильная Оля, конечно, не смогла удержать равновесия — и «надела» бы Кубок себе на голову с печальными последствиями, если бы Александр вовремя его не перехватил.

А вы ноктюрн сыграть могли бы?..

Самая яркая выпускница «Дома-2» не забывает альма-матер. На выпуск очередного телешоу она отправилась в качестве гостьи, где устроила мастер-класс игры на флейте — если, конечно, это можно так назвать. В исполнении Ольги это напоминало, скорее, порнографический этюд — все закончилось, когда Оля облизала музыкальный инструмент. Надо сказать, это один из самых любимых ее жестов — во время одного из концертов она как-то, прямо посередине песни сказала: «Хочу знать, какой ты на вкус», и облизала микрофон. Лавры Мадонны видимо, не дают покоя.

«Это фиаско, братан»

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Звезды и их новая грудьПопытка стать звездой «Первого» канала закончилась для Ольги неудачей. Один из гостей первого выпуска вспоминал: «…Начали говорить о пластической хирургии, о том, кто делает себе грудь, нос и другие части тела, и всё это с картинками, при этом Ольга Бузова продемонстрировала наглядно, засунув грудные импланты под платье, прыгая с ними по студии и подойдя к гостю положила их ему в руки. В какой-то момент Ольга забыла, что находится на центральном телевидении, видно было, что посиделки у костра на протяжении нескольких лет дали о себе знать». Потом был скандал с Татьяной Васильевой , которую Ольга попыталась «научить делать селфи». Артистка не оценила Олиной щедрости: «Я уже видеть не могу, как ты фотографируешься все время!». В ответ Оля заявила, что «страна хочет ее видеть». «Кто тебе сказал, что страна хочет тебя видеть? Сделай хоть что-нибудь, чтобы страна хотела тебя видеть».

Даже старый приятель Бузовой, ведущий Артур Арчи заявил: «Это фиаско, братан».

Ничто не безобразно