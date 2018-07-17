Как в Удмуртии оказалась зараженная птичьим гриппом индюшатина?

17 тонн зараженного мяса индейки и курицы обнаружили в Удмуртии в июле. Такие данные приводит администрация города. Часть продукции нашли во время проверки в розничной торговой сети магазинов Ижевска. Как опасное мясо оказалось в магазине, кто проверяет продукцию и какие правила необходимо соблюдать

Опасная индейка

Зараженная птица в Удмуртию попала из Пензенской области. Информацию об этом подтвердили в Главном управлении ветеринарии Удмуртии. Опасная продукция, по словам специалистов, не успела попасть на прилавки магазинов, а значит ее не успели купить жители республики.

После того, как в Пензенской области произошла вспышка заболеваемости, государственная ветеринарная служба республики изолировала поступившее из этого региона мясо и взяла пробы.

— Пробы делал уполномоченный для этого Удмуртский ветеринарный диагностический центр. Они оборудованы необходимыми приборами и имеют все разрешительные лицензии и аккредитации. Всего они сделали около 100 проб, — рассказал и.о. главного государственного ветеринарного инспектора Удмуртии Роман Габдрахманов.

Результаты оказались не утешительными 268,2 килограмма продукции из мяса индейки оказалось заражено возбудителем высокопатогенного гриппа птицы А. Опасный товар сожгли, остальное отправили в магазины.

Всего с начала июля зафиксировано 28 случаев заражения — в Курской, Липецкой, Орловской, Самарской и Пензенской областях.

Во всей этой истории есть нестыковка официальных данных. Администрация Ижевска сообщила об изъятии и уничтожении 17 тонн продукции, а в Управлении ветеринарии лишь о 268,2 уничтоженных килограммах. Официальной информации, почему это произошло, получить не удалось.

Чем опасен птичий грипп?

Птичий грипп вирусное заболевание. Он может поразить печень, почки и мозг вплоть до летального исхода: в мире на 700 случаев заболевания было зафиксировано более 400 смертей. Подхватить его можно через зараженные мясо и яйцо (если съесть их сырыми или плохо приготовленными Прим.ред.), воду, при контакте с больной живой птицей (дикой и домашней).

Не первый раз Такая ситуация с поставкой зараженного мяса птицы — в Удмуртии, к сожалению, не первая. Год назад специалисты Управления ветеринарии обнаружили партию опасного фарша из индейки производства ООО Евродон Ростовской области. В республику тогда завезли 12 тонн зараженной продукции и часть успели раскупить жители республики.

Например, в Можге злополучный фарш закупило местное предприятие, когда о птичьем гриппе в Ростовской области ничего не знали. Доставил его поставщик из Татарстана, сотрудничавший с ООО Евродон.

Ни одного случая заражения людей птичьим гриппом в Удмуртии зафиксировано не было Фото: Диля Ахмадишина

Как только появилась информация, что мясо опасно, продукцию исследовали и сожгли, обнаружив вирус. Но 20 килограммов уже успели раскупить, ветеринары их так и не нашли.

IZHLIFE отправил запрос в Россельхознадзор , чтобы узнать, какую ответственность понесли виновные в этой ситуации.

Как избежать заражения?

Если на проверки и обработку мяса до поступления в магазины обыватель повлиять не может, то в быту некоторые меры предосторожности все-таки соблюдать стоит.

Не стоит покупать мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли. Готовьте мясо птицы при температуре не ниже +70 С, яйца варите не менее 6 минут. Пейте только бутилированную или кипяченую воду. Как проверяют мясо?

Все эти случаи заставляют задуматься проверяют ли мясо перед тем, как оно поступает в магазины? Сейчас все этапы проверок регламентируются Правилами ветеринарного осмотра, принятых в 1987 году.

Порядок следующий:

— На каждую партию животных, отправляющуюся из фермы, выдают ветеринарное свидетельство. Оно выдается по результатам осмотра ветеринарного врача и обязательного лабораторного исследования.

— При поступлении животного на убой проходит ветсанэкспертиза. Там проверяют правильность оформления свидетельства, осматривают поступивших, проверяют внутренние органы и общее состояние туши. Нездоровых отправляют на изолированное содержание до выяснения обстоятельств, а затем уничтожают больных.

— После убоя проходит еще одна ветеринарно-санитарная экспертиза. Здоровое мясо отправляют на фасовку. Если обнаружена какая-то болезнь, то в зависимости от диагноза, птицу проваривают и отправляют в магазины или утилизируют, как в случае с птичьим гриппом.

— Когда с птицефабрики продукция уезжает на продажу в магазины, ветеринар также отписывает ветеринарный сопроводительный документ на саму тушку, на какие-то внутренние органы. На каждую партию выписывают отдельные документы. Если тушка годна, ставится штампик и она едет уже в магазин, — объясняют специалисты. — Все делается в системе Меркурий, где прослеживается, откуда ушла птица и куда она пришла. Например, она ушла от частника, потом ты видишь, на какую птицефабрику она поступила, а из птицефабрики в какой магазин ушла.

Иногда в торговых сетях продукцию по желанию проверяют дополнительно.