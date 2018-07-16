Уютная Бабочка заждалась своего человека

Пришла очередь рассказать историю милейшей собачки Бабочки. Девочка родилась в заброшенном доме на окраине Маймаксы в конце зимы 2014 года. Шансов у пушистика и её сестёр не было: одолели бы холод и болезни. Но им очень повезло, что их нашли неравнодушные люди и дали им временный кров. Взяли в надежде пристроить пушонь хорошеньких, но только девочек не очень-то и берут. Сейчас Бабочке пошёл четвёртый год. И за это время она показала себя только с хорошей стороны.

Таких собак почему-то сразу хочется обнять и поцеловать в мокрый нос — уютные они что ли, сразу располагают к общению. И Бабусенька всегда отвечает взаимностью: она будет преданно заглядывать в глаза, задорно вилять хвостом, положит голову на колени, потому что людей Бабочка очень любит и нуждается в ежедневном контакте с человеком. Собачка ладит со всеми, очень деликатна с детьми.

«Бабочка не случайно носит такое имя: порой кажется, что она умеет летать — быстрая, лёгкая, невесомая, как облачко, гонимое ветром, ей подходит содержание на улице, в вольере в силу её любви к пространству и свободе без ограничения движения. Она станет прекрасным спутником в долгих прогулках по лесам, полям, а летом с нею будет весело плескаться в речке», — рассказывает Любовь, которая поведала историю Бабочки.

Бабочка стерильная и совсем не проявляет агрессии. Подарите Бабочке дом, она очень грустит!

Если вам захотелось взять Бабочку к себе, оставьте номер своего телефона в редакции, и Вам перезвонят.