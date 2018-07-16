Детоубийства и секс на исповедях: откровения жителя французской деревни XIX века

Не так давно в Альпах, во французском замке Пикомталь, был обнаружен занятный артефакт — на обратной стороне половых досок таились записи плотника, который решил столь необычным способом поделиться жизненными переживаниями с будущими поколениями.

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Плотник из замка, называющий себя Йоахимом Мартином, в 1880-1881 годах делал заметки карандашом на половицах. Судя по всему, он менял деревянный пол и решил оставить секретное послание о жизни городка конца XIX века.

Мартин понимал, что письма найдут, вероятнее всего, уже после его смерти, а потому был предельно искренен. 72 его записи посвящены повседневной жизни и страстям, бушующим в небольшой деревушке.

«Это слова обычного рабочего, человека из народа, он говорит некоторые очень личные вещи, потому что знает, что их будут читать только в далеком будущем», — рассказывает историк Жак-Оливье Будон.

Мартин размышляет о сексе, преступности и религии, детально представляя жизнь маленькой общины недалеко от замка.

Сильнее всего в его записях шокирует тема детоубийства. Плотник рассказывает о случае, который произошел 12 лет назад, но он до сих пор не может о нем забыть.

«Проходя мимо входа в сарай в 1868 году, я услышал стон. Это была любовница одного из моих старых друзей, которая рожала. За все время женщина родила шестерых детей, и четверо из них похоронены в сарае».

Мартин объясняет, что детей убивала не мать, а ее любовник. Плотник явно недолюбливал этого человека, приписывая ему также попытки соблазнить свою жену.

«Он сейчас пытается испортить мой брак. Я мог бы запросто отправить его в тюрьму, рассказав о трупах младенцев в конюшне, но не собираюсь этого делать, он мой друг детства, а его мать — любовница моего отца».

Мартин был в ужасе от многочисленных детоубийств, но не собирался выносить это на всеобщее обозрение из-за тесных связей в деревушке. Историк Будон объясняет его позицию тем, что, возможно, из-за отсутствия методов контрацепции столь печальная практика была раньше широко распространена.

На разговоры о детоубийствах было табу, но все местные жители знали об этом.

Также Мартин гневно отзывался об одном из священников, некоем аббате Лагье. Он называл его бабником и обвинял в том, что Лагье злоупотреблял доверием прихожанок во время исповедей — практиковал секс в обмен на искупление грехов.

«Я в ярости, что он лезет в наши семейные дела, спрашивая, как я люблю свою жену (на самом деле он использует более грубое слово). Он хочет знать, сколько раз в месяц и в каких позах. Эта свинья должна быть повешена».

Далее Мартин описывает еще одного священника, который флиртует с женщинами, а их мужья при этом вынуждены молчать. Что касается Лагье, то его плотник обвиняет и в том, что во время исповеди он задает многочисленные вопросы о сексуальной жизни.

Историк Будон объясняет, что многие священники того времени часто проводили разъяснительные беседы по поводу секса, потому как утехи без зачатия детей церковь считала грехом.

Кстати, впоследствии Будон нашел реальное историческое подтверждение слов плотника. В 1884 году в местный парламент поступило ходатайство о замене аббата, одно из писем поддержки замены принадлежало как раз Йоахиму Мартину.

В письмах сообщалось, что Лагье злоупотребляет своим положением и его духовность весьма сомнительна. Также отмечается, что он был некомпетентным врачом — в те времена из-за отсутствия должного развития медицины «исцелениями» занимались священники.

Любопытен и тот факт, что католического священника просили заменить на протестанта. В то время разница между конфессиями была не столь яркой, и простолюдины предпочитали женатого пастора-протестанта вместо холостого развратника-католика.

Что касается самого Мартина, то известно, что он прожил 55 лет и скончался в 1897 году. В молодости он играл на скрипке на деревенских фестивалях и успел завести четверых детей. Никаких фотографий или изображений плотника, разумеется, нет. Зато есть мудрые послания, которые он адресовал будущим поколениям.

«Счастливые смертные. Когда вы прочтете это, меня уже не будет. Будьте умнее меня — между 15 и 25 годами я только пил, любил и ничего не делал».