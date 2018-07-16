Ещё
Е. Брюн: Болельщики ЧМ-2018 не злоупотребляли алкоголем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Е. Брюн: Болельщики ЧМ-2018 не злоупотребляли алкоголем 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил Агентству городских новостей «Москва», что болельщики чемпионата мира по футболу-2018 в России не злоупотребляли алкоголем.
«Поскольку у нас нет отрицательной информации, не было отравлений и других случаев злоупотребления алкоголем, мы можем сказать, что чемпионат мира прошел успешно и «трезво». Хотя пива было выпито довольно много, статистика приводит какие-то совершенно баснословные цифры по выпитому пиву, но если это раскидать на несколько миллионов зрителей, то получается, что и пива немного выпили. Я думаю, что человечество постепенно откажется от психоактивных веществ, в том числе и алкоголя, поэтому самые «трезвые» чемпионаты мира еще впереди», — сказал Е. Брюн.
Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Победителем турнира стала сборная Франции.
Агентство «Москва»: последние новости
Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 13 июля Роспотребнадзор Подмосковья призвал не собирать грибы возле промышленных предприятий, кладбищ и дорог Пьяная москвичка три дня истязала ножами и ножницами 13-летнюю дочь
Женский форум  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписчики Галкина раскритиковали его обед7
Лобода рассказала, как назвала дочь6
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет44
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет85
Тест: какого цвета ваше настроение прямо сейчас1
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
01:00
Варум трогательно поздравила Агутина
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
07:02
Самые короткие звездные браки
Звёзды
05:04
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
03:52
Звезды 90-ых, которых больше нет
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение