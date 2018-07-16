Е. Брюн: Болельщики ЧМ-2018 не злоупотребляли алкоголем

«Поскольку у нас нет отрицательной информации, не было отравлений и других случаев злоупотребления алкоголем, мы можем сказать, что чемпионат мира прошел успешно и «трезво». Хотя пива было выпито довольно много, статистика приводит какие-то совершенно баснословные цифры по выпитому пиву, но если это раскидать на несколько миллионов зрителей, то получается, что и пива немного выпили. Я думаю, что человечество постепенно откажется от психоактивных веществ, в том числе и алкоголя, поэтому самые «трезвые» чемпионаты мира еще впереди», — сказал Е. Брюн.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 г. Победителем турнира стала сборная Франции.