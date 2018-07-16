Е. Брюн предложил рассказывать посетителям алкомаркетов о вреде злоупотребления спиртным

«Если это крупный алкогольный маркет, там можно внедрить идею культуры потребления алкоголя. Человека надо научить правильно пользоваться продуктом и информировать о последствиях. Такая профилактическая работа должна вестись, необходимо рассказывать о вреде злоупотребления», — подчеркнул Е. Брюн.