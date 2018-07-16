Е. Брюн предложил рассказывать посетителям алкомаркетов о вреде злоупотребления спиртным 

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн предлагает в крупных магазинах по продаже спиртных напитков вести работу по профилактике злоупотребления алкоголем. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Если это крупный алкогольный маркет, там можно внедрить идею культуры потребления алкоголя. Человека надо научить правильно пользоваться продуктом и информировать о последствиях. Такая профилактическая работа должна вестись, необходимо рассказывать о вреде злоупотребления», — подчеркнул Е. Брюн.
В марте 2018 г. в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах и спальных районах.