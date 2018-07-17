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В Усольском районе пьяная бабушка едва не убила внука
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В Усольском районе пьяная бабушка едва не убила внука 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В минувшую пятницу 13 июля в Усольском районе едва не случилась трагедия. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области, ранним утром 23-летняя жительница Усольского района привела годовалого сына к свекрови в СНТ «Колокольчик» посёлка Новомальтинск. После она со старшим ребенком уехала в медицинское учреждение райцентра. Вернувшись днем в садоводство, женщина обнаружила своего сына лежащим на придомовой территории с телесными повреждениями.
«Мальчик был срочно госпитализирован с многочисленными ранами в больницу. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, криминалистов СКР и сотрудников полиции. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз», — уточняется в сообщении.
По подозрению в совершении особо тяжкого преступления в этот же день была задержана 51-летняя бабушка мальчика. Она пояснила следователям, что в момент совершения преступления находилась в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит.
Так же сообщяается, что семья потерпевшего на учетах в ПДН и КДН не состоит.
Следственным отделом по городу Усолье-Сибирское Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство малолетнего лица.
Напомним, в Бирюсинске насмерть сбили четырехлетнуюю девочку.
АиФ Иркутск: последние новости
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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