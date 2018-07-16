3 причины перейти с сигареты на трубку

Везде и во все времена вызывали уважение мужчины, которые имеют хобби и относятся к нему серьезно, даже с некоторой манией. Одно из классических мужских увлечений — курение трубки. Это не только смотрится благородно — сам процесс подготовки, наслаждение ароматным дымом, погружение в мысли и многие другие аспекты курения трубки делают это увлечение аристократичным. А еще, говорят, это менее вредно, чем курить сигареты. Но это не значит, что курение трубки не навредит твоему здоровью — это ответственное занятие, к которому нельзя относиться беспечно.

Табак

Среди курильщиков существует шутка, что на фабриках сначала делают сигары, их обрезки пускают на табак для трубок, а то, что сметут с пола, забивают в сигареты. Но, как и везде, в этой шутке есть доля правды. В трубочный табак входят табачные листья, которые подвергаются щадящей обработке для ферментации. Особое преимущество трубочного табака — это разнообразие сортов, выращенных в разных регионах и выверенных в определенных пропорциях для создания необыкновенного аромата. А что насчет сигарет? В сигаретах используется достаточно дешевое сырье, так называемый «восстановленный» табак. По сути это отходы от табачной продукции, в которые добавляются разнообразные ароматизаторы. Затем все это отмачивается в никотиновом экстракте, после чего мелко рубится и забивается в гильзу. Плюсом еще добавляются разнообразные химические компоненты, нормализующие горение. Таким образом производитель может спокойно играться с крепостью сигарет и при этом минимизировать затраты. Такой табак вряд ли принесет удовольствие — лишь вред и неприятный запах.

Никотин

В отличие от сигарет, дым от трубки не попадает в легкие. Может, совсем немного, как при пассивном курении. А все потому, что трубочный табак достаточно крепкий, его набирают в полость рта и так же выпускают через рот или нос. Никотин поступает через слизистую в меньшем количестве, чем через легкие. Но надо понимать, что его содержание в трубочном табаке намного выше, чем в сигаретах, поэтому сложно судить о том, меньше ли вреда для организма. Но что точно известно — дозировка. Курение трубки — процесс, который занимает в среднем около часа. Ты не сможешь, как с сигаретами, бежать на маршрутку, попутно затягиваясь табачной «палочкой». Курение трубки — целый ритуал, которому нужно выделить и посвятить время. И тут зависимость скорее не от «никотинового голода», а от самого процесса этого истинно мужского увлечения.

Ритуал

Главное отличие трубки от сигарет — ритуал. Как курят сигареты? Можно выбежать на балкон или в подъезд; на улице ты ищешь место для курения, оглядываясь в поисках стражей правопорядка, или второпях суетливо смолишь сигаретку, ведь скоро подъедет такси/автобус. Курение трубки не терпит суеты — оно сопровождается изысканным ритуалом набивания ее табаком, раскуриванием, наслаждением дымом. При этом нужно не допустить перегрева, а если табак тухнет, поджечь. Ну и в конце тебя ждет не менее приятный и медитационный процесс — чистка. Бережный и тщательный уход за трубкой не только позволяет ей служить дольше, но и является прекрасным завершением ритуала курения трубки.

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