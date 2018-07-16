Мамин опыт: перелет с младенцем — это нестрашно!

За пару недель до того, как мне предстояло впервые в жизни лететь в отпуск в компании годовалого сына, в Интернете как будто что-то сломалось. Все вокруг только и делали, что обсуждали бедное истерящее дитя. А также новые немилосердные правила провоза багажа и ручной клади одной авиакомпании (разумеется, именно той, которой мы должны были лететь), недавний скандал с просидевшими несколько часов в неотапливаемом самолете посреди взлётного поля пассажирами и историю с высаженной с рейса женой футболиста, менявшей ребенку подгузник в момент, когда воздушное судно готовилось к взлету.

Любая мама знает: младенец всегда выбирает самый неудобный момент, чтобы обделаться. Добавьте к этому то утихающую, то обостряющуюся аэрофобию — в общем, как вы уже догадались, о предстоящем путешествии я думала не без ужаса.

Военная подготовка

День икс неумолимо приближался, а у меня было одно единственное желание: предусмотреть все возможные ситуации, которые могут возникнуть во время пятичасового перелета в компании годовалого малыша. В итоге моя ручная кладь больше напоминала набор человека в ожидании катастрофы (в нем не было разве что спичек, веревки, опреснителя воды и швейцарского ножа). Поскольку мы летели утренним рейсом, я почти не рассчитывала на то, что сын будет спать. Мы с мужем взяли:

несколько любимых игрушек малыша и парочку совсем новых,

комплект сменной одежды,

влажные и сухие салфетки, одноразовые пеленки, 10 подгузников (вдруг рейс задержат?),

бутылку с водой, 5 пакетиков детского фруктового пюре

аптечку с жаропонижающими свечками

Сосудосуживающие капли, которые якобы помогают при закладывании ушей при взлете и посадке, решила не брать — педиатр убедила меня в том, что здорового ребенка вполне избавит от дискомфорта сосание груди или питье из бутылки с водой.

Люлька по возрасту нам уже не полагалась, но на случай сна я решила взять с собой любимый плед малыша, чтобы не укрывать его теми, что выдают в самолете. Мужу же доверила отвечать за паспорта, слинг и складывающуюся до размера маленького чемодана коляски.

Начало катастрофы

Путешествие началось многообещающе. Стоило нам занять свои места и пристегнуться, как мы тут же услышали характерный звук и почувствовали аромат, который невозможно ни с чем перепутать. Во время смены подгузника и переодевания в тесном туалете самолета у малыша случилась истерика — пассажиры начали молчаливо переглядываться и закатывать глаза. А ведь мы еще даже не начали готовиться к взлету!

Я попыталась отвлечь сына его любимым поющим поросенком — он тут же улетел на другой край самолета. Совершенно новый плюшевый медведь не вызвал у ребенка ничего, кроме раздражения. Единственное, что смогло его занять — памятка на случай эвакуации.

Сын как будто чувствовал, что его мать страдает от аэрофобии, и намеренно тыкал пальчиком в картинки с людьми в кислородных масках и спасательных жилетах и настойчиво спрашивал: «А тё это?» Я сидела, вжавшись в кресло, обливалась холодным потом и старалась не думать о том, что же будет дальше.

Внезапное счастье

А дальше было вот что. Самолет начал взлетать, малыш попросил дать ему грудь — и заснул до конца полета. Когда мы приземлились, муж недоуменно спросил меня: «И что, ТАК будет всегда? И чего мы так боялись?». Дорога домой две недели спустя показала нам, что, конечно, ТАК всегда не будет.

Но путешествовать с ребенком на самолетах действительно оказалось совсем не страшно и даже очень полезно — гораздо полезнее, чем сидеть с ним в четырех стенах, когда вокруг такой большой и прекрасный мир. Главное, постараться предусмотреть все возможные ситуации, которые могут возникнуть в пути — даже если вам в результате ничего не пригодится.