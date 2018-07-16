«Фигура на зависть!»: Семенович восхитила снимком в мини-бикини

В свои 38 лет Анна Семенович может похвастаться идеальной фигурой и восхитительными формами. «Роскошная женщина», — именно так прокомментировали фото артистки преданные почитатели творчества.

После ухода из группы «Блестящие» Анна Семенович смогла построить успешную сольную карьеру. Артистка не только выступает на сцене, но и снимается в кино. Певица не скрывает, что не торопится выходить замуж. Семенович мечтает о крепком браке с нерушимыми духовными связями. Тогда так в большинстве случаев супруги разводятся не прожив вместе и двух лет.

Поклонники артистки не раз подозревали ее пластике и уколах «красоты». По их мнению, у певицы исчезли мимические морщинки, кожа стала более ровной и упругой, улучшился цвет лица, пропали гусиные лапки в уголках глаз и носогубные складки.

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Однако сама Анна никак не отреагировала на слухи о пластике. Певица не перестает восхищать фанатов снимками в мини-бикини, публикуя фото из бассейна.

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«Фигура на зависть!», «И после 40 лет можно выглядеть роскошно», «Звездам конечно проще в этом планет, не надо готовить, стирать, убирать и мыть посуду. Только за своей внешностью и следят», «Всегда нравилась Анна, очень красивая женщина, утонченная», «Стала больше снимков без косметики и это похвально», «Стареть нужно с достоинством, зачем вам эти подтяжки лица?!», «Восхитительная и красивая», — отметили поклонники.