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«Pussy Riot, вероятно, сбили с темпа хорватскую сборную»
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«Pussy Riot, вероятно, сбили с темпа хорватскую сборную» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Мелкое хулиганство, которое заслуживает 15 суток. Возможны гражданские иски от организации ФИФА.
В том, что они прорвались сквозь охрану, нет ничего удивительного. Те же Femen во всем мире прорываются с голой грудью на самых разных мероприятиях. Поэтому большого шума из этого делать, я считаю, не стоит.
В отношении Pussy Riot трудно говорить о каком-то гуманизме. В отношении них, скорее, надо говорить о самом обычном правосудии. Правда, правосудие, по определению, должно быть гуманистическим.
Не знаю, как относиться к видеозаписи разговора сотрудника полиции с задержанными (фейк или не фейк), но если у кого-то руки чешутся к жестокости, то им следует вспомнить, что все это произошло на глазах, наверное, у миллиарда людей. Поскольку это самая популярная в мире видеотрансляция.
Это был замечательный и веселый праздник, поэтому проявление жестокости по отношению к мелкому хулиганству будет очень плохо воспринято мировым сообществом.
Единственное, кому Pussy Riot нанесли, видимо, реальный вред, — это хорватская сборная, которая сбилась с темпа.
Что касается специфики самой акции, то не надо забывать, что на дворе 21-й век. Это постмодерный мир, в котором формы самовыражения, в том числе и глупые, и выходящие за рамки приличий, становятся нормой нашего повседневного бытия. На это надо реагировать спокойно и не видеть в этом мировые заговоры или что-то еще.
Эти молодые люди не нанесли никому и никакого вреда».
Фото: youtube.com.
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