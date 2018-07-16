«Pussy Riot, вероятно, сбили с темпа хорватскую сборную»

«Мелкое хулиганство, которое заслуживает 15 суток. Возможны гражданские иски от организации ФИФА.

В том, что они прорвались сквозь охрану, нет ничего удивительного. Те же Femen во всем мире прорываются с голой грудью на самых разных мероприятиях. Поэтому большого шума из этого делать, я считаю, не стоит.

В отношении Pussy Riot трудно говорить о каком-то гуманизме. В отношении них, скорее, надо говорить о самом обычном правосудии. Правда, правосудие, по определению, должно быть гуманистическим.

Не знаю, как относиться к видеозаписи разговора сотрудника полиции с задержанными (фейк или не фейк), но если у кого-то руки чешутся к жестокости, то им следует вспомнить, что все это произошло на глазах, наверное, у миллиарда людей. Поскольку это самая популярная в мире видеотрансляция.

Это был замечательный и веселый праздник, поэтому проявление жестокости по отношению к мелкому хулиганству будет очень плохо воспринято мировым сообществом.

Единственное, кому Pussy Riot нанесли, видимо, реальный вред, — это хорватская сборная, которая сбилась с темпа.

Что касается специфики самой акции, то не надо забывать, что на дворе 21-й век. Это постмодерный мир, в котором формы самовыражения, в том числе и глупые, и выходящие за рамки приличий, становятся нормой нашего повседневного бытия. На это надо реагировать спокойно и не видеть в этом мировые заговоры или что-то еще.

Эти молодые люди не нанесли никому и никакого вреда».

Фото: youtube.com.