Женщина-каскадёр заработала миллионы на секс-игрушках

Из пилота-каскадёра в торговку фаллоимитаторами, вибраторами, эротическим бельем, духами с феромонами и всем, что только может представить тот, кто зациклен на сексе. Знаменитая женщина-пилот рискнула и неожиданно для себя стала лидером на западноевропейском рынке секс-индустрии. Основательница корпорации — Беате Узе в 2001-м умерла от пневмонии, и акции компании сразу упали на 6%. Своё детище Беате создала с нуля, но при этом она не была ни бизнесвумен, ни сексологом, ни даже проституткой. В 30-е годы прошлого века Беате прославилась как единственная в Германии женщина — воздушный каскадёр, пилот-виртуоз, способный сделать в воздухе всё, что угодно. Во время Второй мировой Узе была гауптманом люфтваффе.

Писали, что в восемь лет, прочитав об Икаре, Беате сделала из воска и перьев крылья, и прыгнула с веранды родительского дома. Её отец был богатым фермером. Он хотел, чтобы дочка, как и положено женщине, стала домохозяйкой, ему такие фантазии не нравились, но та мечтала о лётной школе, и добилась своего.

Помогло то, что её отец и мать были передовыми людьми: о контрацепции с ней начали разговаривать ещё в школе. Мать Узе была одной из первых немецких женщин-врачей, и ей тоже пришлось нелегко. Она это хорошо помнила, и в конце-концов уговорила мужа пойти навстречу дочке. А дальше всё было просто: Беате получила удостоверение летчика, сдала экзамен по художественному пилотированию, победила на международных состязаниях.

Поначалу она испытывала самолеты на авиафабрике, потом стала каскадером на киностудии. Она влюбилась в своего инструктора по высшему пилотажу, и вышла за него перед началом войны, когда тот уезжал на фронт. Её на войну не пустили, девушка успела забеременеть.

У неё родился сын, но дорога на фронт была по-прежнему закрыта: молодые матери в III Рейхе не воевали. Трюковые съёмки во время войны не требовались, спортивные полеты в Германии запретили, и она устроилась в эскадрилью перегонщиков самолетов.

Global Look Press/dpa/Malte Christians

Узе перегоняла на фронт и истребители, и бомбардировщики, спасаясь от вражеских лётчиков за счёт своего мастерства: пулеметы на её самолетах заряжены не были. Так она доросла до командира авиазвена. В апреле 1945, когда берлинский аэродром уже обстреливали, Беате посадила в оставшийся без пилота транспортный самолет своего ребёнка, раненых из ближайшего госпиталя и всех, кто в него поместился. Она благополучно приземлилась в английской оккупациионой зоне, и это был её последний полет. В послевоенной Германии бывшим пилотам люфтваффе летать запрещали.

Её муж погиб, денег у неё не было, и Беате кое-как перебивалась торговлей. Бизнес-идея у неё возникла, когда одновременно забеременели три молодые соседки: презервативы не выпускались, аборты были запрещены, а секс с щедрыми победителями часто был единственным способом выживания.

Беате вспомнила наставления матери и издала брошюрку с таблицами менструального цикла. Люди были сексуально безграмотны, книжечку раскупили, словно горячие пирожки, заказы поступали из других городов: так возникла фирма «Рассылка Узе», предтеча её бизнес-империи.

Global Look Press/imago stock&people/S. Steinach

Сексуально безграмотным было и государство: как только Узе начала выпускать презервативы, оно подало на неё в суд «за подстегивание к удовлетворению полового возбуждения». Тот процесс она выиграла из-за того, что 70% её клиентов были женаты.

Позже ей вчиняли иски из-за презервативов с усиками и других товаров, считавшихся «средствами разврата». Всего против её фирм было подано около 2000 исков, а саму Беате не приняли в престижный теннисный клуб. Но бизнес всё время рос, и к девяностым она стала фантастически богата. Её имя знали 92% немцев, оно стало таким же национальным брендом, как и «Мерседес». В 60 лет Беате развелась со вторым мужем, и ушла к чернокожему американцу, ровеснику своего сына. Они расстались, когда ей исполнилось 70 лет. В 75 она получила диплом водолаза. Когда Узе было 80, её компания вышла на биржу, и цена акций сразу возросла в 64 раза.

Памятником Беате Узе стал музей эротики в Берлине. Её любимое детище, где есть всё, что связано с сексом: от африканских масок до высокотехнологичных вибраторов.