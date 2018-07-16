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Встреча «Дружба и любовь» пройдет в библиотеке № 26 Ховрина
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Встреча «Дружба и любовь» пройдет в библиотеке № 26 Ховрина 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Библиотека № 26 района Ховрино приглашает всех желающих на встречу «Дружба и любовь», которая пройдет в пятницу, 20 июля. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы Северного округа столицы.
«Наряду с развитием товарищеских отношений подростковый возраст характеризуется напряженным поиском дружбы как избирательной, прочной и глубокой эмоциональной привязанности. Что такое дружба? Какой я друг? Что такое любовь? Могу ли я любить и быть любимым? Ролевые ситуации, самоанализ помогут ответить ребятам на эти вопросы на нашем занятии», — уточняется в сообщении.
Напомним, библиотека находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 27а. Начало в 12.00. Вход свободный, предварительной регистрации не требуется. (ис)
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