Да будет срач: как интернет превращает людей в животных

Это статья не о «плохом» контенте и не о том, что многие проводят в сети две трети своего свободного времени. Сегодня мы хотим поговорить о дискуссиях в интернете и об уровне участия в них пользователей. Ниже приведены пять причин, которые заставляют человека, оставляющего комментарий в обсуждении, выглядеть полным мудаком.

1. Крайность в суждениях

Если беглым взглядом изучить содержание комментариев под каким-нибудь популярным постом в интернете, то может сложиться впечатление, что наше общество состоит исключительно из расистов, сексистов, фашистов, коммунистов , женоненавистников, мужененавистниц, врунов и им подобных. Часть из них, вне всякого сомнения, в интернете присутствует. Насчет остальных же это мнение может оказаться ложным в силу того, что ты привык оценивать комментарии других людей без оглядки на контекст и, самое главное, на личность человека. Если ты читаешь мнение другого человека, которое отличается от твоего, то твоя враждебность перекидывается и на самого автора этого мнения. Поскольку его лично ты не знаешь, то невольно оцениваешь его по одному высказыванию, которое, как тебе кажется, полностью отражает его мировоззрение и жизненную позицию. Например, лестный отзыв о проведении нашим государством чемпионата мира по футболу некоторыми может быть воспринят как проявление патриотизма и приверженности власти. Проблема в том, что мы, не зная друг друга, строим мнение об участниках обсуждения, основываясь лишь на одном высказывании, которое имеет отношение чаще всего только к объекту данной дискуссии, но не более.

2. Отсутствие прямой ответственности за свои слова

Проще говоря, интернет — это огромная площадка, где люди высказывают свои мнения в ситуации полуанонимности. Даже в социальных сетях, когда у каждого есть собственный аккаунт с фотографией и городом проживания, по сути пользователи защищены от последствий своих высказываний за счет их географической разобщенности. Любой может поливать грязью другого участника обсуждения сколько угодно хотя бы потому, что его оппонент находится далеко. И даже если диалог перерастает во взаимные претензии и оскорбления, это не может привести к очному конфликту. Этим отлично пользуются различные интернет-тролли, хейтеры и прочее отребье, дерзость высказываний которых прямо пропорциональна их удаленности от объекта оскорблений. Правда, бывают и казусы, в которых без извинений уже не обойтись. Как, например, недавний случай в Англии, когда один пользователь, оскорбивший профессионального боксера, был вынужден перед ним извиниться, как только спортсмен узнал, где он живет.

3. Сила общественности

Казалось бы, массовость дискуссии должна быть сдерживающим фактором для выражения агрессии в интернете, но процесс этот как раз обратный. Представь себе, что ты споришь на какую-либо тему наедине со своим другом у него на кухне за бокалом холодного пива. Даже если ваши взгляды кардинально отличаются, то вряд ли это приведет к конфликту и, скорее всего, все закончится дружеским смехом. Но если в этот момент вокруг вас находились бы человек 50-100 и все они высказывались против твоего мнения, то ты стал бы отстаивать свои взгляды более настойчиво. Так происходит, потому что для нас важно не столько то, как относятся к нашим словам, сколько собственная репутация в определенной социальной группе. Когда у человека возникают частные разногласия с другим, это не угрожает его условному статусу. Но в многотысячной толпе интернет-аудитории нападки на его мнение он воспринимает как нападки на него самого, а потому защищает свои взгляды с большей агрессивностью.

4. Стадное чувство

Еще один фактор, привязанный к массовости в интернете, но с противоположной реакцией. Если в предыдущем пункте мы описывали ситуацию, когда «один против всех», то сейчас пойдет речь о том, когда «я со всеми, и все со мной». Мы уже писали выше, что человек позволяет себе больше обычного, когда чувствует свою защищенность. Примерно это же происходит, когда он ощущает поддержку со стороны других. Часто во время спора, когда аудитория принимает позицию одного из участников, то силы перераспределяются в сторону одного. Тогда включается режим стадной агрессии, когда все дружно поливают грязью оппонента, сплоченные идеей собственного превосходства. В этом смысле участники с обеих сторон позволяют себе повышенную озлобленность и категоричность. Те, кого больше, — из-за взаимной поддержки и общественной защищенности, а тот, что остался в одиночестве, будет использовать агрессию как наиболее радикальную форму защиты против превосходящих сил соперника.

5. Последствия осознанного выбора

Большинство чатов или форумов требуют регистрации, чтобы участник мог оставить свой комментарий. Даже если это обычный пост в социальных сетях, все равно требуется элементарный набор действий, чтобы написать сообщение. Поэтому люди, оставляющие свои комментарии под постом или в чатах, — это, как правило, те, у кого есть крайне позитивное или крайне негативное отношение к проблеме. Человек с нейтральной позицией пройдет мимо или, что звучит более корректно в отношении интернета, пролистнет. Тот же, чье мнение, например, резко отрицательное, непременно захочет, чтобы его услышали. Именно поэтому наиболее активные участники обсуждений любят изливать свое дерьмо наружу. В них его очень много. Как не быть мудаком в интернете