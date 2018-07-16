Завидуйте молча!

Ксения Собчак на прошлой неделе нецензурно рассуждала о футбольном матче. Попутно телеведущая высказалась, что игра ей понравилась, но она ничего так и не поняла. На прошедших выходных Собчак отправилась на близкое и понятное ей мероприятие, в оперу. Об этом она сообщила своим подписчикам в инстаграм. Ксения запечатлела свою руку с билетами и скромно подписала фото, продемонстрировав свою любовь к миру искусства.

Привлечь внимание Ксении удалось. Для похода в театр она надела на палец украшение с огромным драгоценным камнем. Это редкий турмалин параиба. Стоимость подобных колец стартует от отметки в 50 млн рублей.

Фото «Рука театралки»:)))

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

14 Июл 2018 в 11:34 PDT Подписчиков удивил выбор такого украшения для обычного похода в театр. Сторонники Ксении призывали их завидовать молча.

Интересно, что с похожим кольцом в последнее время появляется Анастасия Волочкова . Балерина, в отличие от Ксении, настолько часто носит дорогостоящее украшение, что мелкие камни из оправы уже успели выпасть. Бдительные поклонники и недоброжелатели отметили этот факт и начали остроумничать в комментариях.

Разбор матча на границе сна и яви и #хуяканалитика от нашего преддиванного эксперта. #листайнезевай ➡️ Вторая часть про то ли еврейского человека, то ли японскую машину и лосей;-)) #сводилидевкувлюди — теперь на финал рвётся. #чм2018 #fifa2018

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

11 Июл 2018 в 4:04 PDT Некоторые предположили, что Анастасия носит не настоящий турмалин параиба, а удачно сделанную фальшивку. В подлинности украшения Ксении не засомневался никто.