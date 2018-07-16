Елена Валюшкина: Реклама с Нагиевым оказалась пыткой!

В качестве защитницы Валюшкиной очень понравилось. Впрочем, без сложностей не обошлось.

— Я снялась в четырех передачах в качестве соведущей, — рассказала нам Елена. — Надя Бабкина — постоянная ведущая, но когда уезжает с театром на гастроли, то ее заменяют Лариса Вербицкая , Юля Барановская. На сей раз была я.

— Волновались перед началом съемок?

— Совсем не волновалась. Я уже была ведущей на телеканалах «Россия» и «Домашний» — у меня большой телевизионный опыт. Поэтому волнения не было. На «Модном приговоре» мне, конечно, понравилось больше всего. Во-первых, я хорошо знаю Александра Васильева . Его папа был главным художником нашего театра, он придумал знак Моссовета и наше фойе. Снимали мы легко. Васильев — большой профессионал и, что очень важно, имеет чувство юмора. Конечно, были и сложности. Самое трудное — сидеть четыре часа, а именно столько снимают каждую программу, с прямой спиной. За 12 часов мы отсняли четыре передачи. Приходилось следить за осанкой. А еще за день я четыре раза переоделась. В каждом выпуске — в новой одежде.

— То есть первый блин у вас вышел не комом?

— Нет. Зрители, которые сидели на записи в зале, подошли и сказали: «Лена, это было очень здорово! Нам очень понравилось».

— Сами вы могли бы решиться на столь кардинальные изменения во внешности, как участницы «Модного приговора»?

— А я каждый раз меняюсь благодаря новым ролям. Меня постоянно никто не узнает. Недавно пришла на выставку, ко мне подо­шли две женщины: «Мы ходим, смотрим, не понимаем, кто это. Оказывается, Валюшкина наша!» Перевоплощения — это всегда здорово. Мне самой приятно наблюдать за тем, как меняются женщины. Когда с утра собираюсь, телевизор всегда фоном включен. И очень часто именно на «Модном приговоре».

— Участницам выбирают модную одежду. Вас саму часто можно увидеть в магазинах?

— Я ненавижу шопинг, и примерки — особенно. Не так давно я снялась в рекламе сотовой связи. Видели этот ролик, где мы с Нагиевым? Так вот, перед съемками я за три часа перемерила 48 платьев. Если вам кажется, что это ерунда, могу сказать: это дале­ко не так. Это пытка! Причем когда оставалось последнее платье, мне его уже даже не хотели давать. Я сама настояла: «Давайте уж и его примерим!» В итоге в нем и снималась.

— Я не могу говорить о других — только о себе. Я снимаюсь — для меня это хороший заработок. Нужный, который приходит вовремя, и все замечательно!

— Как планируете провести лет­о?

— Лето у меня все в съемках. Про отдых тоже не забываю. Недавно была на фестивале в Греции, потом в Лондоне. У нас был удар на местные окрестности — мне очень понравилось. Мы были в городе Чеддер — на родине знаменитого сыра. Там совершенно фантастические деревни! А еще посетили город Бат. Почти две тысячи лет назад, в 45-м году, римляне там основали термальные источники. Конечно, это потрясение на уровне египетских пирамид. То, что они сохранили город до сих пор, классно! Мы ездили по этим городам и весям и восхищались. Я в тех краях еще не была, поэтому получила большое удовольствие.