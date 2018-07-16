Российский журналист превратился в хорвата ради женской любви

Корреспондент «Фонтанки» Михаил Грачев притворился хорватским болельщиком Марко Биличем, чтобы на себе проверить отношение россиянок к иностранцам. О своем эксперименте он рассказал на сайте издания.

Вхождение в роль журналист начал с приложения для знакомств Tinder, в котором создал аккаунт с вымышленной историей. Согласно ей, Марко Билич был холост и приехал в Петербург до 25 июля.

По словам журналиста, выдуманный хорват оказался популярнее, чем сам Грачев. «Взаимностью отвечала каждая третья, в то время как у типичного россиянина Михаила статистика была ниже: примерно каждая шестая или даже хуже», — поделился он. Однако договориться о встрече оказалось не так просто: некоторые девушки прямо отвечали, что не видят смысла в краткосрочных отношениях.

На первое свидание россиянин в образе хорвата отправился с 23-летней девушкой. В конце встречи он раскрыл петербурженке правду, «подвергся легкому физическому насилию», а после задал ей несколько вопросов.

По мнению девушки, если бы в город приехали несколько тысяч иностранок, то мужчины точно также захотели бы с ними познакомиться. «Я вообще не понимаю, а что в этом ненормального? Другая культура, другие взгляды. К тому же они все такие заряженные, позитивные. Я от русских мужчин столько внимания и нежности вообще никогда не получала. А еще многие из них очень ухоженные и красивые. Мне наплевать, кто и что думает по этому вопросу, вот честно», — ответила она.

Спустя время подставной хорват сходил еще на четыре свидания. После эксперимента журналист пришел к выводу, что «спрос на иностранцев» у русских девушек был всегда, однако во время чемпионата мира «предложение существенно увеличилось». «Никакой революции не произошло и произойти не могло, потому что она случилась задолго до массового наплыва бразильцев, мексиканцев и других товарищей: футбольный праздник всего лишь проиллюстрировал давно сложившуюся ситуацию», — заключил Грачев.