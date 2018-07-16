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Знаменитые тоже плачут: звезды, которые потеряли детей
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Знаменитые тоже плачут: звезды, которые потеряли детей 

Вечерняя Москва 42 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Весь мир знает об их достижениях, но вот трагические события часто остаются за кулисами.
Знаменитых певцов, актеров и спортсменов мы привыкли видеть в образах, которые они себе создают. Весь мир знает об их достижениях, но вот трагические события часто остаются за кулисами — бремя славы обязывает медийных персон не показывать горе. Многие из них стойко переносят даже такие трагедии, как потеря близких. «Вечерняя Москва» собрала подборку знаменитостей, чьи дети преждевременно ушли из жизни.
Джон Траволта
Сын Джона Траволты Джетт страдал синдромом Кавасаки, у него были воспалены кровеносные сосуды, из-за чего часто случались сердечные приступы. В 2009 году, когда семья Траволты проводила рождественские праздники на Багамах, в результате очередного приступа Джетт потерял сознание, упал и ударился головой о край ванны. Спасти мальчика не удалось.
Сильвестр Сталлоне
Июль 2012 года принес беду в семью голливудского актера. Сильвестр Сталлоне потерял своего сына Сэйджа. Смерть наступила в результате инфаркта. Утрату актер переживал очень тяжело, психологическую поддержку ему оказывали дочери от третьей жены.
Елена Захарова
Восьмимесячная дочь артистки Анна-Мария Мамотова умерла в 2011 году. Малышка очень тяжело переносила ОРВИ, а 22 октября 2011 года родители вызвали ей скорую из-за высокой температуры. Врачи определили девочку в реанимацию, но спасти ее не удалось. За это время Захарова ни на шаг не отходила от постели дочери.
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