Звезда футбола Антуан Гризманн вышел на поле с дочкой после финала Чемпионата мира

Двухлетняя Мия с радостью позировала перед камерами.

Пользователи соцсетей продолжают восхищаться звездным папой, футболистом сборной Франции Антуаном Гризманном . На церемонию награждения победителей Чемпионата мира он вышел вместе с дочкой. Маленькая Мия за минуту всех очаровала.

Двухлетняя Мия совершенно не капризничала на руках у папы. Хотя после окончания матча, полил сильный дождь. Однако это не мешало праздновать победу. Девочка радовалась, что ее папа выиграл Кубок, который она смогла потрогать своими руками.

Кстати, недавно Антуан Гризманн поделился в Instagram, как они с Мией бегают друг за другом, держа в руках французские флаги. Девочка покорила подписчиков своим заливистым смехом.

Allez les bleus 🇫🇷👸🏼

Публикация от Antoine Griezmann (@antogriezmann)

2 Июн 2018 в 6:24 PDT А жена Гризманна Эрика Чоперена регулярно радует поклонников в соцсетях семейными фото и видео.

Напомним, что нападающий сборной Франции и клуба «Атлетико Мадрид» Антуан Гризманн и Эрика Чоперена стали мужем и женой 15 июня 2017 года. На закрытой церемонии присутствовали только самые близкие люди звездной пары. Счастливые родители воспитывают двухлетнюю дочь Мию.

Публикация от EriKA Choperena (@eri_chope)

15 Июн 2018 в 3:32 PDT Фото: http://www.visualrian.ru, Instagram @antogriezmann, @erichope_