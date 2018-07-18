Нижегородский пенсионер путешествует по миру тайком от жены

Ростовский блогер Вадим Арутюнов сообщил своим подписчикам о нижегородском пенсионере, который регулярно совершает вояжи по миру в тайне от своей супруги. Занимательного собеседника ему посчастливилось встретить в Афинском аэропорту.

Как оказалось, уже на протяжении последних четырех лет пенсионер изменяет своей жене с «миром». Мужчина каждые три месяца отправляется в одну из европейских столиц, после того, как накопит пенсию. По словам путешественника, за все время он успел побывать в Амстердаме, Париже, Вене, Будапеште и ряде других европейских городов.

Удивление блогера вызвал внешний вид пенсионера — на нем было надето спортивное трико, за собой он волочил потрепанную клетчатую сумку. Мужчина уверяет — такой образ необходим для конспирации. Перед тем как отправиться в очередной вояж, он сообщает своей супруге, что едет на дачу. О том, как ему удается скрывать свои путешествия в зимнее время — не уточняется.

Для того, чтобы затраты были минимальными, нижегородец берет с собой из дома сухпаек. Прежде чем совершить новый тур, пенсионер узнает на просторах Сети обо всех знаковых местах и записывает их в блокнот. По этой причине к общению на английском языке во время поездки он не прибегает.

«Бабка моя дома сидит. Она и не знает, что я по Европе брожу уже четвертый год. Каждый раз говорю ей, что еду на дачу — картошку прополоть, овощи полить, а сам удираю в Европу мир смотреть. От того и сумка ветхая, и штаны мои старые, спортивные. Чтобы не догадалась. Хай дома сидит. Она уже старая. Ей 70!», — сообщил нижегородец.

Пользователи Сети положительно оценили опыт нижегородского пенсионера и пришли в восторг от его находчивости. По мнению комментаторов, главное, чтобы его жена не узнала о путешествиях супруга благодаря этой занимательной истории на просторах интернета.

Фото:pixabay.com