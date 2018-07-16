Счастливы вместе: Регина Тодоренко страстно целуется с Владом Топаловым в аэропорту (видео)

@reginatodorenkoСчастливы вместе: Регина Тодоренко страстно целуется с Владом Топаловым в аэропорту (видео) Долгое время телеведущая Регина Тодоренко (28) интриговала поклонников, выкладывая снимки с популярным в 2000-х певцом Владом Топаловым. Делая подписи к снимкам, девушка утверждала, что их связывает лишь дружба. Но вот видео, которое удалось снять поклонникам в московском аэропорту, доказывает обратное.

На нем Влад Топалов страстно обнимает и целует девушку. Лица героини не видно, но внимательные комментаторы в соцсетях заметили, что именно в таком спортивном костюме Регина Тодоренко появилась в ролике на своем YouTube-канале день ранее, а затем выложила сторис в Instagram в точно таких же кроссовках, а затем и букет цветов, которые видны на видео. Так что, кажется, сомнений не остается.

Фанаты также отметили изменения в фигуре телеведущей. Многие заметили, что, возможно, знаменитость все же находится в ожидании ребенка, а значит, есть вероятность, что отец будущего малыша — Влад Топалов.

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