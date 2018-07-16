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Игра с веревочкой в лифте чуть не убила ребенка в Китае
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Игра с веревочкой в лифте чуть не убила ребенка в Китае 

360tv.ru 2 часа назад
Опасная игра с веревочкой в лифте едва не убила семилетнюю китаянку. Инцидент в жилом доме в районе Хуаду китайского города Гуанчжоу попал на камеры наружного видеонаблюдения, сообщила The Mirror.
На кадрах видно, что девочка обвязалась веревкой и зашла в лифт на 23 этаже дома. Другой конец веревки был обвязан вокруг талии ее 14-летнего брата, который остался снаружи. Оказавшись в кабине лифта, она мощно взлетела под потолок и, ударившись об него, тут же рухнула вниз.
Как говорится в материале, инцидент произошел из-за того, что девочка, вероятно, отправила лифт вниз, нажав на кнопку первого этажа. Ее спасла быстрая реакция брата, который мгновенно отвязал веревку и вызвал лифт обратно на 23-й этаж.
После того как об инциденте узнали взрослые, ребенка отправили в больницу. К счастью, серьезных травм ей удалось избежать, и она отделалась легкими травмами коленей и головы.
Бразильские фермеры запирали своих трехлетних детей в ящике, отправляясь на работу. О происходящем в доме полицейским рассказал местный житель на правах анонимности.
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