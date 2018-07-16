Королевский разговор: лучшие цитаты Меган и Гарри

Меган и Гарри — пара, сломавшая «королевские» барьеры. Они доказали всему миру: любовь побеждает стереотипы и условности — происхождение, профессия и даже наличие бывшего мужа у Маркл не помешали им сыграть самую ожидаемую свадьбу года. Для тех, кто не верит в чудеса, BeautyHack собрал лучшие цитаты Гарри и Меган об отношениях и не только.

Меган Маркл

О жизненном кредо

Тебе нужно знать, что ты самодостаточна — мантра, которая теперь очень глубоко укрепилась во мне. Пять потерянных фунтов не сделают тебя счастливее, больше макияжа не сделает красивее — это знаковое выражение Джерри Магуайра стало моим девизом.

О расовой принадлежности

Хотя мое смешанное наследие, возможно, создало серое пространство вокруг самоидентификации, держа меня по ту строну «забора», сегодня я пришла заявить, кто я, откуда и выразить гордость за свое происхождение. Я — уверенная в себе сильная женщина смешанной расы.

О мнении общественности

Конечно, это обескураживает. Жаль, что в мире такой высокий градус внимания к расе — в какой-то момент это начинает носить дискриминационный характер. Я очень горжусь тем, кто я и откуда. Мы не концентрируем на этом внимание. И, когда улегся весь этот шум, мы начали в полной мере наслаждаться компанией друг друга.

У меня была возможность узнать ее раньше, чем мы познакомились лично — через взгляд Гарри. В нем читается не только уважение, как к монарху, но и любовь, которую он испытывает к ней как к бабушке. Эти моменты очень важны для меня. Она невероятная женщина. Я прекрасно понимала, что проводить с ней время — большая честь.

О работе

Я никогда не хотела быть женщиной, которая обедает — хотела быть женщиной, которая работает. И эта работа — то, что питает мою душу и подпитывает цель.

Об отношениях с Гарри

Мы скрывали свои отношения около 6 месяцев, все это время я продолжала работать. Единственное, что изменилось — это восприятие людей. Во мне ничего не поменялось. Я до сих пор такая же, какой была. И я никогда не давала себе характеристику по моим отношениям.

О первой встрече

Наша встреча была спланирована — это было свидание вслепую… Я из Штатов, а там мы не особо следим за королевской семьей. Я ничего о них не знала. Это теперь я понимаю, какой общественный интерес они вызывают. Поэтому единственный вопрос, который я задала подруге перед свиданием, был «он хорошенький?». Если бы он не был добрым, то все бы это не имело смысла.

О сплетнях

Читать новости о себе — это трудная задача. У меня есть люди, которые меня поддерживают, в том числе и мой бойфренд. Я не читаю прессу. Я даже не читаю новости о сериале «Форс-мажоры». Мои близкие помогают мне понять, кто я. Остальное — шум.

Гарри не раз признавался в интервью, что унаследовал чувство юмора, как это ни удивительно, от бабушки — королевы Елизаветы II. По словам принца, за закрытыми дверями члены его семьи очень любят пошутить и посмеяться. Именно поэтому Гарри и Уильям не боятся шутить над Ее Величеством, зная, что «ба» это оценит. Так, однажды молодые монархи заменили официальное голосовое сообщение на ее телефоне своим собственным.

О первой встрече с Меган

Эта красивая женщина будто бы споткнулась и упала прямиком в мою жизнь.

О том, как добивался Меган

У нас было два свидания в Лондоне. И где-то через три или четыре месяца после этого я уговорил ее поехать со мной в Ботсвану. И мы проводили ночи вдвоем под звездами.

О решении жениться

Тот факт, что я влюбился в Меган невероятно быстро, говорит о том, что так сошлись звезды.

О грани между личным и публичным

Каждый имеет право на частную жизнь. К сожалению, грани между личной и публичной жизнью практически больше нет, но мы будем делать все, что в наших силах, чтобы все-таки эта грань была.

О лысине Уильяма

Я думаю, он определенно мозговитей меня. Мы обнаружили с ним это еще в школе, так же как и его лысину.

О картине Никки Филиппс

Ну, не знаю, я получился здесь намного более рыжим, чем есть на самом деле. Мне так кажется. И Уильяму нарисовали слишком много волос. Но вообще портрет довольно милый, все могло бы получиться намного хуже.

Об аристократическом происхождении

Я буду всю жизнь отрабатывать эту привилегию и стараться привлечь внимание к каким-то вещам и проблемам, которые важны для меня и, я надеюсь, важны и для других людей.

О фильме «Диана и я»

Когда ты еще настолько юн и вдруг случается подобное, то, мне кажется, это остается у тебя здесь и здесь — везде: в сердце, в сознании, и хранится там очень долгое время. Я думаю, что нам всегда будет тяжело говорить о матери, но сейчас, когда прошло 20 лет, кажется, что настал подходящий момент, чтобы напомнить людям о том, что она сделала не только для королевской семьи, но и для всего мира.

О смерти матери

Нормально, что ты страдаешь, но только пока ты говоришь об этом. Это не слабость. Слабость — иметь проблему, но не признавать ее и не пытаться ее решить.