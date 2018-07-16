8 способов избежать творческого кризиса

Для одних творческий кризис — это оправдание, чтобы ничего не делать; для других — образ, в котором они кажутся себе более загадочными; для третьих — реальная проблема, которая блокирует появление достойных идей и опустошает домашние запасы кофе. Мы надеемся, что если ты и сталкивался с подобной проблемой, то относишься к третьей категории людей и творческий кризис для тебя — это не просто шанс носить дурацкие шапки, а потеря шаткого вдохновения, которое приходит и уходит всегда внезапно. В общем, читай статью, и, возможно, ты узнаешь, как избежать творческого выгорания. Ну или отправляйся в магазин за дурацкой шапкой.

1. Делай паузы

Это здорово, если тебе удается заниматься тем, что приносит удовольствие, а твоя голова фонтанирует идеями, как вулканический гейзер. Но даже в этом случае мозгу необходимо давать передышку. Иначе незаметно для тебя придет эмоциональное перегорание, качество твоих идей понизится, и в конце концов сократится и их количество.

2. Сформируй рабочий график

В каком-то смысле этот пункт дополняет предыдущий. Мы понимаем, что вдохновение приходит в самый неожиданный момент, и твоя подруга, к своему удивлению, может ночью обнаружить тебя сидящим за компьютером в углу комнаты, завернутым в одеяло и творящим что-то гениальное. Если так произошло, то поблагодари щедрую музу за внезапную порцию вдохновения и используй его во благо. Но в целом, если твоя творческая деятельность составляет постоянную часть жизни, лучше регламентировать подход к ее выполнению. Относись к ней как к работе. Отведи для творчества определенные часы, оставляя время для легкого отдыха. А если это творчество и является твоей работой, то, значит, соблюдению рабочего графика благоволят сами боги и, что еще могущественнее, трудовой кодекс. Как начать всё успевать и перестать психовать

3. Найди другой выход для творчества

Другими словами, попробуй себя в какой-либо еще, не связанной с твоей, творческой деятельности. Шеф-повар одного крупного нью-йоркского ресторана Брукс Хедли признавался, что, работая долгое время в модных заведениях города и делая одно и то же, в какой-то момент понял, что приходит к выгоранию. Тогда он начал играть на музыкальных инструментах. Как говорит повар: «Музыка помогла мне сохранить контроль над собой, и спустя время я смог воспроизводить новые идеи».

4. Сохраняй жизненный ритм

Ничто так не препятствует продуктивной деятельности, как непостоянство. Как и в других сферах в жизни, творчество требует душевного равновесия и спокойствия. Поэтому ты должен сделать свой ритм жизни стабильным и сбалансированным. Старайся примерно в одинаковое время ложиться спать, принимать пищу, заниматься спортом. И сон не должен быть поздним. Ты удивишься, но соблюдение жизненного ритма уже через месяц может принести свои плоды.

5. Чаще говори «нет»

Иногда в плотном графике дел у тебя просто не остается времени для творческой деятельности либо не хватает для нее эмоционального заряда. Для этого нужно определить ее место в твоей жизни. Насколько твоя деятельность важна для тебя в сравнении с другими делами? Возможно, как говорят бандиты в плохих сериалах, «ты слишком много на себя берешь». Откажись от наименее важных дел, если они мешают выполнению твоих главных задач. Проще говоря, научись говорить некоторым обстоятельствам и людям «нет».

6. Не превращай работу в рутину

В тот момент, когда ты начинаешь ускорять творческий процесс, чтобы уложиться в дедлайн или просто из лени, то это напрямую сказывается на его качестве. И естественно, в негативную сторону. Творчество — это деятельность прямо противоположная рутине, и если ты нарушишь это условие, то получишь соответствующие последствия. Даже если часть твоей работы предполагает нудный и неинтересный процесс, то и к нему нужно относиться с вдохновением. Иначе со временем это сформирует сухое механическое отношение к труду и приведет к тому, что погрустневшие художники обычно называют «творческим кризисом».

7. Совмещение нескольких дел/проектов

Некоторым кажется, что одновременная работа над двумя или более проектами способна улучшить производительность. Но в творческой работе важен фактор вовлеченности. Переключая внимание с одного дела на другое, ты теряешь фокус, а значит, и творческий настрой. В итоге это не просто усиливает твою усталость, но и влияет на качество работы. Это как читать две книги одновременно: начнешь путать сюжеты, имена персонажей, а может, и сами названия.

8. Будь верен себе

Для начала ты должен понять, что любой кризис (в том числе и творческий) — это временный этап. В этот момент нужно заниматься осмыслением ошибок, реорганизацией сил, отдыхом, но ни в коем случае нельзя сворачивать с пути. Если в самом начале любого дела ты думаешь о путях отступления, то быстрее придешь к выгоранию, поскольку в каком-то смысле к нему готовишься. Оставайся верен своему делу, сосредоточься на работе и не воспринимай кризис как конец всему. И главное, будь реалистом: прыгнуть выше головы все равно не удастся, как бы ты ни старался. Это только ускорит твое выгорание. Что такое кризис мужественности и как с ним бороться