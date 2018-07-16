Открой чакры и узнай, насколько ты индус

За свою долгую историю проведения в нашем городе (с 1996 года) праздник Ратха Ятра приобрёл широкий размах. Здесь любой желающий может приготовить и попробовать традиционную индийскую еду, купить духовные книги, аюрведические продукты и снадобья. Девушкам понравится украшать свое тело рисунками хной. А люди, увлекающиеся мистикой, получат индивидуальный астрологический прогноз. Для всех, кто готов окунуться в атмосферу индийской культуры — вход свободный.

Как проходил праздник в прошлом году, смотрите в нашем фоторепортаже.

Портал NN.ru подготовил для вас тест на знание жизни, быта и уклада Индии. Готовьтесь открыть свои чакры и помните: «Знание спрятано в каждой вещи».

«Насколько ты индус?»