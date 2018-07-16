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Открой чакры и узнай, насколько ты индус
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Открой чакры и узнай, насколько ты индус 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
За свою долгую историю проведения в нашем городе (с 1996 года) праздник Ратха Ятра приобрёл широкий размах. Здесь любой желающий может приготовить и попробовать традиционную индийскую еду, купить духовные книги, аюрведические продукты и снадобья. Девушкам понравится украшать свое тело рисунками хной. А люди, увлекающиеся мистикой, получат индивидуальный астрологический прогноз. Для всех, кто готов окунуться в атмосферу индийской культуры — вход свободный.
Как проходил праздник в прошлом году, смотрите в нашем фоторепортаже.
Портал NN.ru подготовил для вас тест на знание жизни, быта и уклада Индии. Готовьтесь открыть свои чакры и помните: «Знание спрятано в каждой вещи».
«Насколько ты индус?»
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