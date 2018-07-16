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Капсула кокаина лопнула в желудке бразильянки. Девушка записала прощальное видео
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Капсула кокаина лопнула в желудке бразильянки. Девушка записала прощальное видео 

360tv.ru 1 час назад
Бразильянка простилась на видео с членами своей семьи после того, как осознала, что капсула с кокаином лопнула в ее желудке. Мать 11‐летнего сына пыталась провезти наркотик контрабандным способом. Об этом сообщил Daily Mail.
В результате у 28-летней девушки произошла передозировка. В момент происшествия она находилась в Португалии. «Я скоро умру. Господи, помоги мне!» — сказала она.
Смерть настигла ее в отеле Лиссабона в понедельник, 9 июля. В полиции считают, что покойная согласилась доставить наркотик за две тысячи евро. На эту сумму она планировала сделать себе пластическую операцию.
Ранее таможенники задержали орешки с кокаином. Посылка с запрещенным веществом следовала из Германии. Наркотики были компактно спрятаны между пачками кешью.
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