Григорий Лепс откровенно рассказал о своем первом сексе

Эстрадный певец и любимец публики Григорий Лепс поделился интимными подробностями совей личной жизни. На откровенный разговор музыканта позвал рэпер Баста, который в июня этого года на видеохостинге YouTube запустил шоу, в котором звезды отвечают на вопросы подписчиков интернет-канала. Как сообщает издание издание Утро.ru, один из вопросов от подписчиков был о первом сексуальном опыте Григория Лепса.

— Во сколько лет лишились девственности каковы были впечатления, богатый ли у вас опыт? — процитировал вопрос подписчика ведущий программы, рэпер Баста.

Певец не ожидал услышать подобный вопрос, потому во весь голос расхохотался. Однако ответить постарался честно.

— В 12. Я ранний был. Но это, наверное, нельзя было назвать сексом. Но завершение было, — заявил музыкант.

После этого Баста попросил Григория Лепса вспомнить свою первую любовь. Музыкант признался, что хорошо ее помнит. И даже умудрился не забыть строки, которые он посвящал своим первым отношениям.

— Отличная была девочка. За ней вся школа бегала, в том числе и я. Наташа. Меня отодвинули в сторонку. Я сильно переживал. А потом все прошло. Я конечно писал стихи, я ж нормальный человек: «Весной по уличной просеке, неслись толпою *******». Это я ее ухажёрам все пытался написать, — рассказал Григорий Лепс.

Интервью с российским певцом грузинского происхождения и членом Международного союза деятелей эстрадного искусства Григорием Лепсом вышло в конце июня — буквально накануне дня рождения музыканта. Сегодня, 16 июля ему исполнилось 56 лет.