Сабина Ахмедова: «Изменить что-то можно только через принятие — любовь к себе никто не привьет»

Актриса театра и кино Сабина Ахмедова (@sabinaakhmedova) рассказала, почему выбор профессии стал для родителей неожиданностью, поделилась адресами любимых бьюти-точек и творческими планами.

О выборе профессии

Я знала, что хочу стать актрисой, но не озвучивала этого. В детстве было несколько вариантов, но таких шуточных. Сначала хотела стать частным детективом –мне нравилось «препарировать» человеческие проявления характера. В принципе, моя нынешняя профессия недалеко от этого ушла — между ними гораздо больше общего, чем кажется.

Всегда обожала литературу. А еще больше — разыгрывать истории, погружаясь в воображаемый мир. Я — единственный ребенок в семье. Так получилось, что всегда существовала сама по себе: я радовалась, когда в гости приходили другие дети, но еще больше, когда они уходили. По крайней мере, мне так говорили (смеется). Помню это состояние. Иногда испытываю его и сейчас.

Я была послушной дочерью — тихо и спокойно делала все, что мне говорят. Планов на мое будущее у родителей не было, они хотели, чтобы выбор я сделала сама. Когда озвучила свои намерения стать актрисой, мама и папа сильно удивились. Я была достаточно замкнутой — это никак не вязалось с публичным существованием. В школе посещала занятия по танцам, играла на фортепиано, но на сцене мне было некомфортно. Это был вызов самой себе и собственным страхам. Родители меня полностью поддержали — за это им отдельное «спасибо».

В театральный «стихийно» поступила с первого раза, но готовиться начала поздно, не понимала всего процесса. Но взяли в два вуза, чему я сама очень удивилась.

О страхе публичных выступлений

Самое сложное в моей профессии — бороться со страхами и «зажимами». У меня к этому добавлялась боязнь совершить ошибку — первое от чего нужно избавляться молодым актерам. Со своими страхами боролась методом проб и ошибок.

Самый простой способ перестать бояться сцены — чаще на нее выходить. Слава Богу, наше обучение не было построено на сидении в классе. Мы регулярно репетировали на сцене, и это помогло — привыкла. Главное — опыт, который нарабатывается годами.

О карьере я тогда вообще не думала — хотела разобраться со своими мыслями и чувствами. На это понадобились годы. Когда избавляешься от всех «зажимов» и «стопов», ощущения от работы другие. Ты начинаешь транслировать в мир все в «чистом виде», без примеси страха и неуверенности.

Научиться передавать то, что чувствуешь в данный момент, — большое искусство. Это могут делать только очень одаренные люди. Думаю, сначала нужно понять себя, тогда и в профессии начинает складываться.

Мы все очень сложные и неоднозначные. Самый главный шаг — «достать» свои недостатки и научиться принимать их как достоинства, перестав заниматься самобичеванием.

Мне кажется, очень сложно жить, когда за что-то держишься и не можешь отпустить. Такие моменты нужно прорабатывать. Я любила все драматизировать — это издержки не только профессии, но и особенности темперамента. Изменить что-то можно только через принятие — любовь к себе никто не привьет, кроме нас самих.

О «пластиковой» красоте

В эпоху господства Instagram в мир транслируется «одинаковость». Владелицы некоторых популярных аккаунтов настолько похожи, что визуально не сразу отличишь их друг от друга. Безусловно, все эти мини-носы и высокие скулы сказываются на восприятии себя обычными девушками. А добавьте к этому фильтры и получите «идеального», «пластмассового» человека.

Я не против пластики, но все должно быть в меру. А это вопрос очень субъективный. Не могу воспринимать искусственную красоту, когда все манипуляции бросаются в глаза. Для меня «органично» синоним «незаметно».

О таланте и кумирах

Талант для меня — это канал связи с чем-то свыше, что больше нас. Просто нужно уметь настраивать контакт. Думаю, каждый при желании может его раскрыть. Если в тебе появляется безудержное желание чем-то заниматься, но это «что-то» дается сложно (а даваться легко и не может), нужно бросить туда всю свою энергию, а эта возможность есть у всех. Это невероятное ощущение. Я, например, не из творческой семьи. И тем не менее. Это вопрос желания, которое у меня было большое.

У меня нет и никогда не было кумиров. Есть актеры, вызывающие восхищение: Дэниэл Дэй-Льюис — артист Бог. Инна Чурикова — великолепная актриса, фильмы которой я пересматривала десятки раз, и до сих пор не понимаю, как она это делает. Самое большое мастерство, когда ты не можешь разгадать «как».

О любимых ролях

У меня есть несколько дорогих и любимых, к которым отношусь с особым трепетом. Кехар в «Золотой Орде», например. Эмоционально она была очень сложной. Когда ты полностью себя отдаешь, потом хочется продлить «жизнь» персонажа. Со временем на такие моменты вырабатывается «иммунитет», позволяющий быстро перестроиться. Важно научиться выключаться из процесса, а не продолжать транслировать работу в реальную жизнь.

Я всегда пытаюсь оправдать своих героев. Всех. Особенно отрицательных. В американском сериале «Бессонница» я играла «социопатку». Мне было сложно ее понять, но потом нашла подход: самое интересное определять, что стоит за теми или иными поступками.

А еще интереснее находить проявления, которые в итоге передаются зрителю.

О сценическом гриме и любимых бьюти-точках

Грим и его интенсивность зависит от роли. В фильме «Ночные стражи» на его создание уходило около четырех часов. На обычные «бытовые» истории гример тратит около двух. Конечно, такой плотный слой макияжа не может не сказаться на состоянии кожи — стараюсь не пропускать визиты к косметологу. Любимая бьюти-точка — «Аesthetica». Дома тщательно очищаю лицо. Люблю мицеллярную воду –легко удаляет даже плотный тон.

Примерно раз в год сдаю развернутые анализы — в моем ритме важно знать все о состоянии здоровья.

О питании и тренировках

Я около семи лет не ем мясо, отдавая предпочтение рыбе и морепродуктам. Для меня это слишком тяжелая пища. После того как от него отказалась, похудела и стала чувствовать себя намного лучше. Поменялось и качество кожи.

Молочные продукты я как ела, так и ем. Не могу отказать себе в чашечке латте. Хотя планирую сократить присутствие молока в рационе. Мне такая система питания подошла. Но не факт, что подойдет и вам — все мы разные. Надо прислушиваться к своему телу.

Из физических активностей люблю пилатес. Стараюсь ходить в студию три раза в неделю. Не всегда получается из-за плотного графика. Когда совсем туго со временем — плаваю. В бассейн можно хоть ночью.

О бьюти-экспериментах

Мой папа очень любит длинные волосы. Он всегда говорил: «Делай, что хочешь, только не стригись». Я послушно выполняла его наказ до 13 лет. А потом надоело — взяла ножницы и просто отрезала себе хвост. Затем появилась и челка — многие через это проходили.

Цвет волос меняла часто. Мечтала сделать татуировку, но эта затея не пошла дальше фантазий. Максимум, на что я отважилась, — две серьги в одном ухе.

Мне очень нравится экспериментировать с внешностью, особенно ради работы. Если бы ради роли меня попросили, скажем, побриться наголо — сделала бы, не задумываясь. Вопрос только в хорошей истории, сценарии, который трогает. А создавать себя заново — самое интересное в моей профессии.

О «потолке» в профессии

Надеюсь, что у меня его не будет. Всегда можно найти новое направление движения. Это вопрос ещё и личного развития. Когда останавливаешься в жизни на человеческом уровне, как правило, останавливается и всё остальное, профессия в том числе.

Мне кажется, нужно периодически отпускать представления о самом себе — помогает избавиться от шаблонного мышления.

О перфекционизме и праве на ошибку

Сложнее всего бороться с чувством вины. Хотя важно избавиться от него максимально быстро. Всегда говорю себе, что имею право на ошибку.

Честно? Это совсем непросто. Я очень требовательна к себе и окружающим. Ты себе представил уже, что должно быть в результате, а в действительности получаешь совсем иное. Как там говорят: «Не очаровывайтесь, чтобы не разочаровываться»?

Еще несколько лет назад была 100% перфекционистом. Сейчас постепенно отпускаю такое состояние — становится легче дышать и получаешь намного больше удовольствия от всего: жизни, работы.

К слабостям других людей отношусь по-разному. Чаще всего спокойно, иначе можно с ума сойти.

После тридцати поняла: нет никакого смысла в острой реакции на происходящее.

Однажды кто-то сказал мне: «Ты понимаешь, насколько сложно изменить другого человека только тогда, когда попробовал изменить что-то в себе».

Если осознаю, что слабости другого человека для меня неприемлемы — ухожу. Я достаточно «пластична» в общении — способна принять разные качества. Но если какие-то вещи регулярно маячат «красным сигналом» и повторяются циклично, другого выхода нет.

О любви…

Я люблю спать — сова безо всяких «но». В свободное время этим и занимаюсь (смеется), хотя его не так много. Утром встаю с трудом, потому что нет других вариантов. Ставлю будильник с интервалом в пять минут. Но у меня есть «суперспособность»: вставать по щелчку, когда надо на работу.

Люблю капучино по утрам и творог с ягодами — мой традиционный завтрак.

Люблю Бали. Этот остров такой разный и заряжающий. После него в жизни происходят сильные эмоциональные сдвиги.

Люблю Лондон. Для меня этот город — сочетание безумного творчества с особой культурой и живой атмосферой внутри. Но нравится мне он летом. Зимой и осенью слишком серо и пасмурно для меня.

Об экстремальных съемках

Для меня важен комфорт. Точнее, не так: он жизненно необходим. Это не касается съемок. Даже в самых экстремальных условиях чувствую себя нормально — это часть профессии.

Однажды мы снимали в Канаде. Лес. -35. В такую погоду просто отключались камеры и переставала работать техника. Всех актеров облепили специальными согревающими патчами. Но это не очень помогало. Работать было тяжело. На улице холодно, а телу жарко, как в бане — ты просто засыпаешь. При этом нужно было играть эмоциональные сцены.

В этом же лесу было невозможно снимать и летом из-за мошкары. Москитные сетки не спасали. А в +40 укусы были особенно «приятными».

Иногда на площадке случаются форс-мажоры даже в комфортных условиях. На съемках «Ночных стражей» оператор въехал мне камерой прямо в ухо. Пришлось вызывать скорую. После этой истории я с большей скрупулезностью подхожу к вопросу безопасности — очень люблю нашего оператора Лешу Куприянова, но после этого прям в кадре его от себя отталкивала (смеется).

Об актерской профессии и творческих планах

Актер должен быть «живым»! Он эдакая гипертрофированная форма человека.

Актеры всю жизнь учатся понимать человеческую природу через себя и управлять эмоциями. Когда ты очень чувствительный, легко сломаться или пойти в обратную сторону и закрыться.

Это такое странное сочетание уязвимости и силы. Самое непростое в актерской профессии — найти баланс. Ты не можешь быть слишком сильным, чтобы не закрыться, и слишком уязвимым, чтобы не позволять эмоциям управлять тобой.

Сейчас работаю над одним очень интересным проектом — сериалом «Хорошая жена». Это адаптированная версия американского сериала с прекрасным актерским составом. Премьера состоится уже совсем скоро. На данный момент уделяю этому проекту все свое время.