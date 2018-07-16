Новые изменения техрегламента не избавят рынок от фальсификата в «молочке»

МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ, Александр Кожемякин. Сегодня вступили в силу изменения в техрегламенте Таможенного союза (ТС) «О безопасности молока и молочной продукции».

Теперь на этикетке необходимо выделять информационное поле, где будет контрастная надпись о том, что продукт содержит заменители молочного жира.

Наименование молочного продукта, содержащего заменители, должно начинаться со слов «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Например, «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны».

На этикетках исключаются такие слова как, «сыроподобный», «сырный», «сыродельный», «сметанка», «творожочек», «сливочки», «маслице».

Производители до 16 января 2019 года смогут выпускать молочную продукцию со старой маркировкой. По оценкам специалистов Роскачества, первые продукты в новой упаковке появятся на прилавках осенью, а полный переход произойдёт ближе к середине 2019 года, когда из оборота выйдут молочные продукты с большим сроком годности.

Эксперты, опрошенные агентством «Прайм», отметили позитивную сторону изменений. Однако, по их общему мнению, новые правила помогут бороться с фальсификатом только при условии ужесточения контроля и наказания таких производителей.

НОВОЕ ВИНО В СТАРЫЕ МЕХА

Использование заменителей молочного жира — это стандартная практика для производителей масложировой и молочной продукции, сказано на сайте специалистов пищевой промышленности Foodtechnologist. Согласно сайту, «замена части молочного жира в продуктах на заменители позволяет существенно снизить себестоимость рецептуры и производить недорогие продукты, доступные большей части населения».

По определению техрегламента ТС, добавление заменителей молочного жира превращает молочную продукцию в молокосодержащую. При производстве таких продуктов замена молочного жира на заменители допускается только в количестве не более 50% от общего содержания жира в продукте.

По старой версии техрегламента, сметану с добавлением растительных жиров следовало называть «сметанным продуктом», а творог — «творожным продуктом».

Слово «продукт» в наименованиях можно было убрать, назвав молокосодержащий продукт, к примеру, словами «желе», «кисель», «крем», «напиток», «паста». Это сделало возможным появление на прилавках всевозможных «творожных паст» и «творожных кремов».

Новые правила оставили производителям возможность и дальше экспериментировать с названиями.

БОРЬБА С ФАЛЬСИФИКАТОМ

Председатель комиссии «Опоры России» по производству, переработке и экспорту с/х продукции Сергей Соколов считает, что для добросовестных участников рынка изменения, которые вступили в силу, пойдут в плюс, поскольку они делают одинаково конкурентоспособными, при условиях соблюдения техрегламента, производителей настоящей молочной продукции и тех, кто производит молочные фальсификаты.

"Не все потребители понимают разницу между этими продуктами. За уменьшительно-ласкательными названиями, к примеру «творожки», кроется продукт, сделанный не всегда из полноценного молочного творога", — говорит Соколов.

По его словам, эти изменения давно ждали, поскольку проблема фальсификата в молочной продукции одна из самых острых. Это касается поставок не только в розницу, но и поставок в дошкольные, школьные и социальные учреждения, где приемка продукции в силу закона проводится без инструментального контроля, только по наличию документов и целостности упаковки.

"Для этих учреждений будет большая радость, когда реально будет поставляться то, что заявлено в конкурсной документации. То есть положительный эффект будет и на системе закупок. В целом, мы, как «Опора России», поддерживаем эту инициативу. Вопрос в дисциплине ее исполнения", — отмечает эксперт.

Директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова считает, что изменения в техрегламенте ужесточают требования к маркировке молочной продукции, это повышение ответственности производителей за недостоверную информацию, отмечает она.

При этом, по ее мнению, те производители, которые добросовестно указывали на наличие растительных жиров, будут продолжать указывать, а те, кто не указывал, и не будут указывать.

"Новые правила, которые вступили в силу с сегодняшнего дня, — это еще один небольшой шажок к нормализации ситуации с фальсификатом на рынке молочной продукции", — считает независимый эксперт молочного рынка Татьяна Рыбалова

Однако, по ее словам, этот шаг в корне не поменяет ситуацию. «Мы знаем, что основные объемы продукции реализуются в социальной сфере и сфере общественного питания. Новые правила не коснутся этих каналов сбыта, и это достаточно плачевно, поскольку по этим каналам проходят большие объемы продукции», — говорит Рыбалова.

"Что касается розницы, то это положительный момент, но он мало что меняет в ситуации, которая сейчас сложилась. Правила, действовавшие до вчерашнего дня, также предусматривали, что производитель должен четко указывать состав продукта. Тот, кто раньше указывал состав, будет и дальше указывать, только более четко и крупнее. А тот, кто фальсифицировал, тот и будет продолжать фальсифицировать, ничто ему не мешает", — говорит Рыбалова.

По ее словам, для того чтобы нормализовать ситуацию с фальсификатом, нужны строгие меры не только контроля, но и наказания тех, кто не выполняет принятые правила.

"У нас по-прежнему очень маленький штраф за фальсификат, и нет никакой уголовной ответственности за него, а финансовый выигрыш от фальсификата значительный", — говорит Рыбалова.

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА НОВУЮ ЭТИКЕТКУ?

Она считает, что новые правила коснутся только тех, кто добросовестно работает. Они будут вынуждены поменять упаковку, этикетку и понесут дополнительные затраты.

"Производители понесут немалые затраты, у многих осталась старая упаковка, а чтобы ее поменять, нужно привлекать специалистов. Каждое изменение, внесение новых данных на упаковку — это затраты и затраты значительные. У кого-то останутся большие объемы упаковки, которые они будут вынуждены просто выбросить", — отмечает эксперт.

Для бизнеса это будет определенная нагрузка из-за новой маркировки, но в целом мультипликативный эффект, если это будет реально работать, сыграет в пользу добросовестных, развивающихся, технологичных производителей, считает Соколов.