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Французская футбольная сборная: причем здесь национальные чувства
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Французская футбольная сборная: причем здесь национальные чувства 

Ридус 1 час назад
Забавляет обилие «белых монархистов» и людей, называющих себя консерваторами. В общем речь о тех, кто страдает из-за вырождения Европы.
«Мы не можем радоваться победе французов, — говорят они, — это государство воплощает вырождение Европы, что видно по ее чернокожей команде».
Друзья, Франция перестала быть христианской страной в XI веке, а обилие футболистов с матовой кожей объясняется победой идеалов французской революции уже два столетия назад. Люди, считающие себя венцом мироздания, перестают размножаться, посвящать силы воспитанию детей, служению стране и прочим дремучим предрассудкам.
Европейская традиция уже не изменится. Даже самые радикальные «новые правые» — это все те же сторонники верховенства прав и свобод. Они не могут понять простейшего. Когда свободные личности скидывают бюллетени в урну, из-за занавеса выходят эммануэли макроны, отдающие предпочтения дешевой рабочей силе, а не высоким зарплатам дворникам из числа коренных жителей.
Политики, покупающие продукты в Марокко, а не у прованских фермеров. Большинство никогда не выберет служение нации, если выбирать надо между идеалами и дешевыми товарами.
Старушку Европу уже не остановить. Она летит в объятья неандертальцев, мамонтов и других известных по учебникам форм жизни. Любовь к хрусту французской булки заманчива, но любить надо Родину, а не красивую картинку, воспетую наследниками сторонников учредительного собрания.
Любите Россию, ангольцев, китайцев, эфиопов, кубинцев. Всех наших братьев по оружию. Этот комплекс национальных меньшинств, когда свой определяется по цвету кожи, смешон для представителей имперской нации, великодушно принявшей в свой дом народы шестой части суши.
У нас уже был один воспитанник французского ультраконсерватора Жозефа де Местра, не оправдавший высокое доверие. Творения «сумасшедшего» Петра Чаадаева оказались нелепой шуткой над великой культурой тысячелетней цивилизации.
В общем, что русскому хорошо — европейцу погибель. На том стоит и будет стоять земля русская. А африканская сборная — молодцы!
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