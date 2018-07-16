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ТАМОЖЕННИК РЕШИЛ СЪЯЗВИТЬ ПОЖИЛОМУ МУЖЧИНЕ. ОТВЕТ ПОСЛЕДНЕГО ЗАСТАВИЛ ЕГО ПОКРАСНЕТЬ ДО УШЕЙ!
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ТАМОЖЕННИК РЕШИЛ СЪЯЗВИТЬ ПОЖИЛОМУ МУЖЧИНЕ. ОТВЕТ ПОСЛЕДНЕГО ЗАСТАВИЛ ЕГО ПОКРАСНЕТЬ ДО УШЕЙ! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Во французский аэропорт Шарль-де-Голль прилетела группа пожилых учителей из Америки. Среди них был и Чарльз Уайт. Он довольно долго рылся в своей сумке в попытках найти паспорт. Таможенник, видя неловкость пожилого мужчины, с сарказмом спросил у него:
Таможенник решил съязвить пожилому мужчине. Ответ последнего заставил его покраснеть до ушей!
— Вы уже бывали во Франции, месье?
— Да, бывал, — пытаясь скрыть неловкость, кивнул мужчина.
— Ну тогда вы наверняка в курсе, что при прохождении таможни нужно подготовить паспорт?
— Вы знаете, — сказал американец, — когда я был последний раз здесь, у меня никто не спрашивал документы.
— Это невозможно. Американцы всегда должны показывать свои паспорта, приезжая во Францию!
На что Чарльз Уайт смерил собеседника долгим взглядом и ответил:
— Сынок, когда я высадился на берег пляжа Омаха в день-Д в 1944, чтобы помочь освободить твою страну, я не встретил ни одного француза, чтобы показать ему паспорт.
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