Просто, вкусно и полезно — сад пряных трав на дачном участке

Традиция проводить часы отдыха на даче, трудясь в поте лица над многочисленными грядками и саженцами, постепенно уходит в прошлое. Современные семьи все чаще отдают предпочтение спокойному дачному отдыху и расслаблению после напряженного ритма мегаполиса. Как бы ни было заманчиво выращивать для себя и своей семьи свежие, экологически чистые овощи и фрукты, которыми можно питаться все лето и делать заготовки на зиму, уже не так часто дачники готовы тратить все свои силы, ухаживая за собственным огородом. В такой ситуации актуальными становятся решения, требующие от владельцев загородных угодий минимум усилий и приносящие при этом пользу и удовлетворение. Одним из таких решений может стать сад пряных трав — выращивать их очень легко, кроме того, они красиво выглядят, приятно пахнут и служат полезными и вкусными приправами на обеденном столе.

Для того, чтобы летом наслаждаться свежей зеленью в салатах, специями собственного изготовления и эксклюзивными травяными чаями, достаточно предварительно продумать, где и как вы расположите сад пряных трав на вашем дачном участке, и просто посеять выбранные травы в подготовленный грунт. Если вы предпочитаете многолетние сорта трав, то на будущий год вам даже не придется снова заниматься посевом, либо можно будет ограничиться всего несколькими видами однолетников. Правда, если вы хотите видеть у себя шалфей, базилик или орегано, то вам понадобится рассада — ее можно вырастить самостоятельно, либо приобрести на рынке или в специализированном магазине.

Так или иначе, выбирая на участке место для того, чтобы разбить сад пряных трав, следует учитывать определенные нюансы. В первую очередь, стоит подумать, где вам было бы удобно собирать травы для добавления в салаты и другие блюда — возможно, рядом с летней кухней или входом в дом как раз есть солнечное место, подходящее для такого сада. Чересчур затененное место навряд ли будет удачным выбором, ведь травам для благополучного роста необходим солнечный свет. Помимо этого, важно помнить, что пряные травы в большинстве своем имеют ощутимый, а порой даже довольно резкий запах, который может быть не слишком уместен в определенной части вашего сада — к примеру, возле уединенной беседки, располагающей к романтическому настроению и мечтам. Также не рекомендуется сеять пряные травы поблизости от декоративных цветущих кустарников, альпийских горок и клумб, источающих сильный цветочный аромат. Такое смешение густых, насыщенных запахов цветов и специй может быть неприятным и даже вызывать головную боль. Зато рядом с зоной барбекю или летней терассой «гастрономические» ароматы будут вполне к месту.

Говоря о ландшафтном дизайне, невозможно оставить без внимания внешний вид будущего травяного сада. Его визуальный облик будет определяться общим стилистическим решением вашего участка и дома.

Регулярный, или французский стиль в оформлении загородного участка диктует строгие правила дизайна клумб, деревьев, кустарников и остальных элементов ландшафта. Прямые линии, четкие углы, симметрия и геометрические формы характеризуют этот стиль. Соответственно, сад пряных трав в такой стилистике необходимо оформить как одну или несколько клумб, распределив растения таким образом, чтобы они составляли четкую картинку, либо даже определенный узор. Это возможно реализовать за счет различных оттенков зелени пряных трав — например, розмарин имеет светло-зеленый оттенок, а шалфей — темный, укроп немного ближе к цвету морской волны, петрушка и эстрагон — насыщенного травяного цвета, чабер — слегка буроватый, а базилик имеет множество вариантов цветовых решений. Многолетние растения, склонные заполонять окружающее пространство и «забивать» соседние травы (такие как мелисса и мята) в регулярном саду лучше ограничить цветочными контейнерами, расположенными по центру клумбы. Также можно украсить пряную клумбу небольшими цветущими растениями — настурцией, бархатцами или календулой.

Если вы в ландшафтном дизайне предпочитаете стиль кантри, то сад пряных трав можно оформить как несколько грядок, огороженных низкими плетеными заборчиками или отделенных от цветущей садовой части ягодными низкорослыми кустарниками. Грядки могут быть прямоугольной, либо иной, нестандартной формы — главное, не увлекаться чрезмерно и помнить о том, что срывать травы для использования на кухне должно быть удобно. В остальном сад пряных трав в деревенском стиле может напоминать обычный огород — ряды различных растений, которые при желании можно украсить несколькими бархатцами, декоративной садовой утварью или глиняными кувшинами.

Еще больше свободы в оформлении сада пряных трав предоставляет пейзажный стиль. Единственное правило, которое следует соблюдать в этом случае — более высокие растения должны располагаться на заднем плане, а самые низкорослые — наиболее близко к наблюдающим. Если сад пряных трав имеет форму круга (конечно, без строгой геометрии в очертаниях), то крупные и высокие травы следует располагать в центральной части, постепенно уменьшая высоту растений по мере приближения к краям. Остальное можно смело доверить природе — ведь пейзажный стиль предполагает абсолютную естественность и свободное произрастание трав, деревьев и кустарников на участке. Декорировать сад пряных трав в пейзажном стиле можно с помощью натурального камня неправильных форм, нескольких высоких цветков ириса или монарды, либо живописно выглядящих пеньков и коряг.

Пряные травы несложно посеять, к тому же дальнейший уход за ними также отличается легкостью и не отнимет много времени. Такой сад важно регулярно поливать и периодически осуществлять прополку и удаление засохших листьев и стеблей. Укроп, базилик, кинзу, майоран и анис необходимо сеять каждый год, петрушку можно сеять раз в два года (впрочем, на второй год ее зелень становится более жесткой, поэтому можно ежегодно сеять новые семена, заодно с остальными однолетниками). Многолетники — мята, мелисса, фенхель, любисток, котовник, тимьян, душица — потребуют еще меньше сил и внимания, а радовать вам своим вкусом и ароматом будут очень долго. Одним словом, сад пряных трав — это то, что наиболее соответствует потребностям современных владельцев загородных участков, принося максимальную пользу и радость с минимальными затратами ресурсов.