Анастасия Стоцкая личная жизнь и карьера 

Анастасия Стоцкая — популярная певица, актриса мюзиклов. Она и ее муж Сергей — красивая пара и счастливые родители двоих детей, фото своей семьи певица часто публикует в социальных сетях. Ее биография, творческая и личная жизнь, семья интересует поклонников.
Детские годы
Анастасия Стоцкая родилась в семье, далекой от музыкальной и актерской индустрии. Ее биография начинается в Киеве, однако, ее профессиональная и личная жизнь уже будут связаны с Москвой. Семья у Насти была дружная: отец был врачом, мама работала с текстильной продукцией.
Родители рано заметили творческие способности девочки, поэтому уже в четыре года отдали ее в музыкальную школу. Настя стала участницей ансамбля «Кияночка».
yandex_ad_1 До 10 лет девочка прожила в Киеве, а потом вся ее семья, а также дядя переехали в Москву. Там мама Насти также стала искать школу, где развивали бы таланты одаренной девочки. Девочку отдали в театральную школу, где юному дарованию сразу же дали роль в спектакле. Постановка имела успех! Уже в таком раннем возрасте Анастасия впервые отправилась в тур по России в составе театральной труппы театра Луны.
Начало карьеры
Именно в этом театре, где она играла на одной сцене с именитыми артистами, например, Чулпан Хаматовой, Анастасия поняла, что хочет стать профессиональной актрисой. В 16 лет девушка поступила в Российскую Академию Театральных Искусств.
Молодая актриса искала свой образ, свое ампула, поэтому решила покрасить волосы в ярко-рыжий цвет, чтобы проявить тем самым свою яркость, харизму, оригинальность.
2002 год стал знаковым для карьеры девушки — ее взяли сразу в три мюзикла. Роль в Notre Dame de Paris стала для нее звездной: она исполнил роль рыжеволосой красавицы Флер де Лис. Не менее успешным стало ее участие в мюзикле «Губы». В этом время она все еще училась в академии.
Яркую молодую актрису стали замечать. Ее отметил Филипп Киркоров, который искал певицу для мюзикла «Чикаго».
Артист сразу понял, что перед ним актриса, которая идеально исполнит роль главной героини. Это был звездный час Анастасии! Она стала репетировать с американскими профессионалами. Критики стали называть молодую звезду лучшей актрисой российской версии «Чикаго».
Карьера певицы
Филипп Киркоров решил продолжить с ней свое сотрудничество. Он стал продюсером Анастасии как певицы, которая под его руководством записала свой дебютный альбом. Пластинка стала очень успешной, и об Анастасии заговорили не только как о талантливой актрисе мюзиклов, но и как певице.
В 2003 году Анастасия устроила настоящий фурор на конкурсе «Новая волна». Она стала безусловной победительницей конкурса, а ее исполнение джазовой и детской песни вызвало целый шквал аплодисментов. «Новая волна» стала следующим важным этапом в карьере Стоцкой — к ней пришла международная слава. Вскоре начались съемки ее первого видеоклипа.
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В следующем году Анастасия поехала в большой гастрольный тур. Ее новые синглы сразу становятся хитами, лицо девушки украшает обложки модных журналов.
В 2004 году в Англии она записывает свой первый европейский хит. В 2005 году она участвует в отборе на музыкальный конкурс Евровидение, однако занимает лишь третье место.
В 2007 году между Анастасией и ее продюсером произошел конфликт, поскольку девушка посчитала, что продюсер слишком сильно вмешивается в ее личную жизнь. Примирение произошло только через два года, когда певица снялась в клипе Филиппа Киркорова.
yandex_ad_2 Анастасия проявила себя и как актриса: в кинокартине «Любовь в большом городе» она получила одну из главных ролей.
Личная жизнь
Карьера Анастасии Стоцкой шла в гору. Она была успешной актрисой и певицей. Вскоре и ее личная жизнь стала налаживаться. У Анастасии появится муж Сергей (см. фото супружеской пары). Теперь, после свадьбы, предметом интереса поклонников была не только биография, но и личная жизнь Анастасии. В 2011 году: у Анастасии и Сергея появится первый ребенок — сын Александр.
Анастасия Стоцкая предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Известно, что ее муж Сергей — ресторатор. Профессиональная биография и личная жизнь певицы не помешали друг другу: семья остается для нее в приоритете, однако, артистка продолжает давать концерты, участвует в различных телевизионных шоу, и, конечно, как продолжает участвовать в мюзиклах.
В 2015 году она была задействована в мюзикле «Поющие под дождем», в котором исполнила роль легендарной Лины Ламонт.
В 2017 году в семье Анастасии случилось второе счастливое событие — она стала мамой дочери. Первый снимок девочки артистка разместила в социальных сетях только в 2018 году. Сейчас Анастасия Стоцкая — успешная артистка, которая продолжает развивать свою карьеру, и счастливая жена и мама двоих детей.