Анастасия Стоцкая личная жизнь и карьера

Анастасия Стоцкая — популярная певица, актриса мюзиклов. Она и ее муж Сергей — красивая пара и счастливые родители двоих детей, фото своей семьи певица часто публикует в социальных сетях. Ее биография, творческая и личная жизнь, семья интересует поклонников.

Детские годы

Анастасия Стоцкая родилась в семье, далекой от музыкальной и актерской индустрии. Ее биография начинается в Киеве, однако, ее профессиональная и личная жизнь уже будут связаны с Москвой. Семья у Насти была дружная: отец был врачом, мама работала с текстильной продукцией.

Родители рано заметили творческие способности девочки, поэтому уже в четыре года отдали ее в музыкальную школу. Настя стала участницей ансамбля «Кияночка».

yandex_ad_1 До 10 лет девочка прожила в Киеве, а потом вся ее семья, а также дядя переехали в Москву. Там мама Насти также стала искать школу, где развивали бы таланты одаренной девочки. Девочку отдали в театральную школу, где юному дарованию сразу же дали роль в спектакле. Постановка имела успех! Уже в таком раннем возрасте Анастасия впервые отправилась в тур по России в составе театральной труппы театра Луны.

Начало карьеры

Именно в этом театре, где она играла на одной сцене с именитыми артистами, например, Чулпан Хаматовой, Анастасия поняла, что хочет стать профессиональной актрисой. В 16 лет девушка поступила в Российскую Академию Театральных Искусств.

Молодая актриса искала свой образ, свое ампула, поэтому решила покрасить волосы в ярко-рыжий цвет, чтобы проявить тем самым свою яркость, харизму, оригинальность.

2002 год стал знаковым для карьеры девушки — ее взяли сразу в три мюзикла. Роль в Notre Dame de Paris стала для нее звездной: она исполнил роль рыжеволосой красавицы Флер де Лис. Не менее успешным стало ее участие в мюзикле «Губы». В этом время она все еще училась в академии.

Яркую молодую актрису стали замечать. Ее отметил Филипп Киркоров , который искал певицу для мюзикла «Чикаго».

Артист сразу понял, что перед ним актриса, которая идеально исполнит роль главной героини. Это был звездный час Анастасии! Она стала репетировать с американскими профессионалами. Критики стали называть молодую звезду лучшей актрисой российской версии «Чикаго».

Карьера певицы

Филипп Киркоров решил продолжить с ней свое сотрудничество. Он стал продюсером Анастасии как певицы, которая под его руководством записала свой дебютный альбом. Пластинка стала очень успешной, и об Анастасии заговорили не только как о талантливой актрисе мюзиклов, но и как певице.

В 2003 году Анастасия устроила настоящий фурор на конкурсе «Новая волна». Она стала безусловной победительницей конкурса, а ее исполнение джазовой и детской песни вызвало целый шквал аплодисментов. «Новая волна» стала следующим важным этапом в карьере Стоцкой — к ней пришла международная слава. Вскоре начались съемки ее первого видеоклипа.

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В следующем году Анастасия поехала в большой гастрольный тур. Ее новые синглы сразу становятся хитами, лицо девушки украшает обложки модных журналов.

В 2004 году в Англии она записывает свой первый европейский хит. В 2005 году она участвует в отборе на музыкальный конкурс Евровидение, однако занимает лишь третье место.

В 2007 году между Анастасией и ее продюсером произошел конфликт, поскольку девушка посчитала, что продюсер слишком сильно вмешивается в ее личную жизнь. Примирение произошло только через два года, когда певица снялась в клипе Филиппа Киркорова.

yandex_ad_2 Анастасия проявила себя и как актриса: в кинокартине «Любовь в большом городе» она получила одну из главных ролей.

Личная жизнь

Карьера Анастасии Стоцкой шла в гору. Она была успешной актрисой и певицей. Вскоре и ее личная жизнь стала налаживаться. У Анастасии появится муж Сергей (см. фото супружеской пары). Теперь, после свадьбы, предметом интереса поклонников была не только биография, но и личная жизнь Анастасии. В 2011 году: у Анастасии и Сергея появится первый ребенок — сын Александр.

Анастасия Стоцкая предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Известно, что ее муж Сергей — ресторатор. Профессиональная биография и личная жизнь певицы не помешали друг другу: семья остается для нее в приоритете, однако, артистка продолжает давать концерты, участвует в различных телевизионных шоу, и, конечно, как продолжает участвовать в мюзиклах.

В 2015 году она была задействована в мюзикле «Поющие под дождем», в котором исполнила роль легендарной Лины Ламонт.

В 2017 году в семье Анастасии случилось второе счастливое событие — она стала мамой дочери. Первый снимок девочки артистка разместила в социальных сетях только в 2018 году. Сейчас Анастасия Стоцкая — успешная артистка, которая продолжает развивать свою карьеру, и счастливая жена и мама двоих детей.